Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Киевскому и Кировскому районам Донецка
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Кировскому районам Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.39 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 23.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 23.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 23.45 - н.п. Новомихайловка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.