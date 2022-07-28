https://ria.ru/20220728/donetsk-1805466966.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за час выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Кировскому районам Донецка,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T00:16

2022-07-28T00:16

2022-07-28T00:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Кировскому районам Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.39 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 23.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 23.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 23.45 - н.п. Новомихайловка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805432712.html

донецк (днр)

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр)