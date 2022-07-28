https://ria.ru/20220728/donbass-1805652176.html
Украинские войска выпустили по Гольмовскому еще 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Гольмовскому еще 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска выпустили по Гольмовскому еще 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:12
2022-07-28T17:12
2022-07-28T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.19 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, ведомство сообщает, что войска Украины в 16.02 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220728/himars-1805593988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили по Гольмовскому еще 20 ракет из "Града"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому