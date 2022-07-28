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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 28.07.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:55
2022-07-28T14:55
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220728/obstrel-1805567534.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
14:55 28.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов

© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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