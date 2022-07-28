https://ria.ru/20220728/donbass-1805512193.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Верхнеторецкое - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Верхнеторецкое
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке и 20 снарядов калибром 152 миллиметра по Верхнеторецкому, заявило... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:10
2022-07-28T11:10
2022-07-28T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке и 20 снарядов калибром 152 миллиметра по Верхнеторецкому, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 10.00 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 20 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство пишет, что в 10.02 украинские войска произвели пять выстрелов из танка по населенному пункту Лозовое в ДНР.
https://ria.ru/20220728/donbass-1805510354.html
старомихайловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, старомихайловка, донецкая народная республика, украина
Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Верхнеторецкое
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли из артиллерии Старомихайловку и Верхнеторецкое