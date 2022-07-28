https://ria.ru/20220728/donbass-1805512193.html

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Верхнеторецкое - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Верхнеторецкое

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке и 20 снарядов калибром 152 миллиметра по Верхнеторецкому, заявило... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:10

2022-07-28T11:10

2022-07-28T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке и 20 снарядов калибром 152 миллиметра по Верхнеторецкому, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 10.00 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 20 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство пишет, что в 10.02 украинские войска произвели пять выстрелов из танка по населенному пункту Лозовое в ДНР.

https://ria.ru/20220728/donbass-1805510354.html

старомихайловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, старомихайловка, донецкая народная республика, украина