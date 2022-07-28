https://ria.ru/20220728/donbass-1805510354.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка и город Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:05

2022-07-28T11:05

2022-07-28T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка и город Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 10:27 – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220728/donetsk-1805505367.html

https://ria.ru/20220728/obstrel-1805486813.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика