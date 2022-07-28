Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой восемь снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка и город Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 10:27 – населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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