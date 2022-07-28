https://ria.ru/20220728/donbass-1805504031.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за 20 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки и шесть снарядов того же калибра по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:32

2022-07-28T10:32

2022-07-28T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки и шесть снарядов того же калибра по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Как сообщает ведомство, украинские войска обстреляли Донецк в 9.40, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра из населенного пункта Красногоровка.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.

https://ria.ru/20220728/obstrel-1805486813.html

макеевка

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецк (днр), украина