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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/donbass-1805504031.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска за 20 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки и шесть снарядов того же калибра по... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:32
2022-07-28T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки и шесть снарядов того же калибра по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Как сообщает ведомство, украинские войска обстреляли Донецк в 9.40, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра из населенного пункта Красногоровка.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
https://ria.ru/20220728/obstrel-1805486813.html
макеевка
донецк (днр)
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в мире, макеевка, донецк (днр), украина
10:32 28.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк снарядами калибра 152 миллиметра

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки и шесть снарядов того же калибра по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Как сообщает ведомство, украинские войска обстреляли Донецк в 9.40, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра из населенного пункта Красногоровка.
Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
Машина МЧС ДНР возле дома, пострадавшего в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 08:36
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецк (ДНР)Украина
 
 
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