https://ria.ru/20220728/donbass-1805504031.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска за 20 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки и шесть снарядов того же калибра по... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:32
2022-07-28T10:32
2022-07-28T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки и шесть снарядов того же калибра по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Как сообщает ведомство, украинские войска обстреляли Донецк в 9.40, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра из населенного пункта Красногоровка.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
https://ria.ru/20220728/obstrel-1805486813.html
макеевка
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк снарядами калибра 152 миллиметра