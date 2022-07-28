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Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/donbass-1805489651.html
Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР
Самый высокий с начала эскалации показатель ведения огня со стороны украинских войск был зафиксирован за истекшие сутки в ДНР - 146 фактов, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:09
2022-07-28T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Самый высокий с начала эскалации показатель ведения огня со стороны украинских войск был зафиксирован за истекшие сутки в ДНР - 146 фактов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительством был зафиксирован самый высокий показатель ведения огня со стороны вооруженныэх формирований Украины с начала эскалации - 146 фактов", - говорится в сообщении."На донецком направлении противник применял... 842 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220728/donbass-1805490003.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк (днр), петровский район
09:09 28.07.2022 (обновлено: 09:22 28.07.2022)
 
Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР

В ДНР заявили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли три человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Самый высокий с начала эскалации показатель ведения огня со стороны украинских войск был зафиксирован за истекшие сутки в ДНР - 146 фактов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительством был зафиксирован самый высокий показатель ведения огня со стороны вооруженныэх формирований Украины с начала эскалации - 146 фактов", - говорится в сообщении.
"На донецком направлении противник применял... 842 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
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