https://ria.ru/20220728/donbass-1805489651.html
Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР
Самый высокий с начала эскалации показатель ведения огня со стороны украинских войск был зафиксирован за истекшие сутки в ДНР - 146 фактов, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:09
2022-07-28T09:09
2022-07-28T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Самый высокий с начала эскалации показатель ведения огня со стороны украинских войск был зафиксирован за истекшие сутки в ДНР - 146 фактов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительством был зафиксирован самый высокий показатель ведения огня со стороны вооруженныэх формирований Украины с начала эскалации - 146 фактов", - говорится в сообщении."На донецком направлении противник применял... 842 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220728/donbass-1805490003.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк (днр), петровский район
09:09 28.07.2022 (обновлено: 09:22 28.07.2022)
Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР
В ДНР заявили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли три человека