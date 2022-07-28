https://ria.ru/20220728/donbass-1805489651.html

Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР

Самый высокий с начала эскалации показатель ведения огня со стороны украинских войск был зафиксирован за истекшие сутки в ДНР - 146 фактов, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:09

2022-07-28T09:09

2022-07-28T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Самый высокий с начала эскалации показатель ведения огня со стороны украинских войск был зафиксирован за истекшие сутки в ДНР - 146 фактов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительством был зафиксирован самый высокий показатель ведения огня со стороны вооруженныэх формирований Украины с начала эскалации - 146 фактов", - говорится в сообщении."На донецком направлении противник применял... 842 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220728/donbass-1805490003.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк (днр), петровский район