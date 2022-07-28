https://ria.ru/20220728/dolzhnost-1805479322.html

Спецпредставитель МИД Сигал заявил, что может сменить должность

Спецпредставитель МИД Сигал заявил, что может сменить должность - РИА Новости, 28.07.2022

Спецпредставитель МИД Сигал заявил, что может сменить должность

Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, американский актер Стивен Сигал заявил РИА Новости, что может поменять должность, вопрос... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T07:03

2022-07-28T07:03

2022-07-28T07:07

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стивен сигал

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, американский актер Стивен Сигал заявил РИА Новости, что может поменять должность, вопрос обсуждается.В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.Отношения РФ и США, которые на протяжении последних нескольких лет оставались сложными, окончательно испортились после начала специальной военной операции на Украине. В МИД РФ отмечали ранее, что сейчас между Москвой и Вашингтоном остались только технические контакты на уровне посольств.

https://ria.ru/20220728/sigal-1805477770.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, стивен сигал