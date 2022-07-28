07:03 28.07.2022 (обновлено: 07:07 28.07.2022)
Спецпредставитель МИД Сигал заявил, что может сменить должность
Спецпредставитель МИД по гуманитарным связям с США Сигал может сменить должность
Американский актёр Стивен Сигал. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, американский актер Стивен Сигал заявил РИА Новости, что может поменять должность, вопрос обсуждается.
"Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию, в плане того, что мне было ранее поручено", - сказал Сигал, не приведя подробностей.
В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.
Отношения РФ и США, которые на протяжении последних нескольких лет оставались сложными, окончательно испортились после начала специальной военной операции на Украине. В МИД РФ отмечали ранее, что сейчас между Москвой и Вашингтоном остались только технические контакты на уровне посольств.