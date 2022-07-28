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Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 4 млрд рублей - РИА Новости, 28.07.2022
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Липецкая область
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Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 4 млрд рублей
Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 4 млрд рублей - РИА Новости, 28.07.2022
Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 4 млрд рублей
Общий объём доходов областного бюджета на 2022 год увеличился на 3,89 миллиарда рублей, до более 82 миллиардов рублей, расходы составят более 106 миллиардов... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:56
2022-07-28T15:56
липецкая область
липецк
жкх
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Общий объём доходов областного бюджета на 2022 год увеличился на 3,89 миллиарда рублей, до более 82 миллиардов рублей, расходы составят более 106 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.Региональный парламент депутатов на 13 сессии в четверг внес изменения в Закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".Объём доходов бюджета увеличился за счёт поступления налоговых и неналоговых доходов, а также средств федерального бюджета, в том числе за счёт дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти на сумму 699 миллионов рублей.На здравоохранение выделено свыше 700 миллионов. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений, проведение капитальных ремонтов, на закупку необходимых лекарств и оборудования.Кроме этого, 440 миллионов рублей направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения и строительство онкологического центра.На приобретение автобусов на газомоторном топливе для Липецка предусмотрено 500 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Чистый воздух". На организацию холодного водоснабжения и водоотведения дополнительно направлено 427 миллионов рублей.Более 176 миллионов рублей направлено на охрану школ и детских садов, учреждений здравоохранения и культуры. 59 миллионов рублей выделено на приобретение жилья детям-сиротам, еще 56 миллионов рублей - на жилищные сертификаты детям-сиротам. Кроме того, 35 миллионов выделено на отлов и стерилизацию животных, 95 миллионов рублей на региональный социальный контракт многодетным семьям.Кроме этого, дополнительные деньги направлены на строительство дорог, социальных объектов, ежемесячную выплату семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет. Также в связи с увлечением МРОТ повысится зарплата отдельных категорий бюджетников.
https://ria.ru/20220218/zdravookhranenie-1773570614.html
https://ria.ru/20220721/lipetsk-1803952090.html
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липецк, жкх, липецкая область
15:56 28.07.2022
 

Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 4 млрд рублей

© РИА Новости / Михаил ФомичевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Общий объём доходов областного бюджета на 2022 год увеличился на 3,89 миллиарда рублей, до более 82 миллиардов рублей, расходы составят более 106 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.
Региональный парламент депутатов на 13 сессии в четверг внес изменения в Закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 14:41Липецкая область
Липецкая область дополнительно выделила на здравоохранение 700 млн рублей
Объём доходов бюджета увеличился за счёт поступления налоговых и неналоговых доходов, а также средств федерального бюджета, в том числе за счёт дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти на сумму 699 миллионов рублей.
"Изменения в бюджет - это ключевое решение сессии. Целый ряд корректировок несёт социальный характер. Серьёзные изменения внесены в финансирование системы здравоохранения. Это и погашение кредиторской задолженности больниц, и их обеспечение медицинскими средствам. Кроме того, бюджетные средства направлены на выполнение социальных обязательств, регулирование вопросов в сфере экономики, решение проблем водоснабжения, где это необходимо", - прокомментировал председатель облсовета Дмитрий Аверов.
На здравоохранение выделено свыше 700 миллионов. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений, проведение капитальных ремонтов, на закупку необходимых лекарств и оборудования.
Кроме этого, 440 миллионов рублей направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения и строительство онкологического центра.
Липецк - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 10:27Липецкая область
Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе
На приобретение автобусов на газомоторном топливе для Липецка предусмотрено 500 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Чистый воздух". На организацию холодного водоснабжения и водоотведения дополнительно направлено 427 миллионов рублей.
Более 176 миллионов рублей направлено на охрану школ и детских садов, учреждений здравоохранения и культуры. 59 миллионов рублей выделено на приобретение жилья детям-сиротам, еще 56 миллионов рублей - на жилищные сертификаты детям-сиротам. Кроме того, 35 миллионов выделено на отлов и стерилизацию животных, 95 миллионов рублей на региональный социальный контракт многодетным семьям.
Укладка асфальта - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 09:53Липецкая область
В Липецкой области приведут в порядок около 400 километров дорог
Кроме этого, дополнительные деньги направлены на строительство дорог, социальных объектов, ежемесячную выплату семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет. Также в связи с увлечением МРОТ повысится зарплата отдельных категорий бюджетников.
 
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