https://ria.ru/20220728/dokhod-1805622380.html

Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 4 млрд рублей

Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 4 млрд рублей - РИА Новости, 28.07.2022

Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 4 млрд рублей

Общий объём доходов областного бюджета на 2022 год увеличился на 3,89 миллиарда рублей, до более 82 миллиардов рублей, расходы составят более 106 миллиардов... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:56

2022-07-28T15:56

2022-07-28T15:56

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ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Общий объём доходов областного бюджета на 2022 год увеличился на 3,89 миллиарда рублей, до более 82 миллиардов рублей, расходы составят более 106 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.Региональный парламент депутатов на 13 сессии в четверг внес изменения в Закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".Объём доходов бюджета увеличился за счёт поступления налоговых и неналоговых доходов, а также средств федерального бюджета, в том числе за счёт дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти на сумму 699 миллионов рублей.На здравоохранение выделено свыше 700 миллионов. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений, проведение капитальных ремонтов, на закупку необходимых лекарств и оборудования.Кроме этого, 440 миллионов рублей направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения и строительство онкологического центра.На приобретение автобусов на газомоторном топливе для Липецка предусмотрено 500 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Чистый воздух". На организацию холодного водоснабжения и водоотведения дополнительно направлено 427 миллионов рублей.Более 176 миллионов рублей направлено на охрану школ и детских садов, учреждений здравоохранения и культуры. 59 миллионов рублей выделено на приобретение жилья детям-сиротам, еще 56 миллионов рублей - на жилищные сертификаты детям-сиротам. Кроме того, 35 миллионов выделено на отлов и стерилизацию животных, 95 миллионов рублей на региональный социальный контракт многодетным семьям.Кроме этого, дополнительные деньги направлены на строительство дорог, социальных объектов, ежемесячную выплату семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет. Также в связи с увлечением МРОТ повысится зарплата отдельных категорий бюджетников.

https://ria.ru/20220218/zdravookhranenie-1773570614.html

https://ria.ru/20220721/lipetsk-1803952090.html

https://ria.ru/20220609/doroga-1794163426.html

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Алёна Пава

липецк, жкх, липецкая область