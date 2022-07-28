https://ria.ru/20220728/diskriminatsiya-1805700844.html
В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку
В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку - РИА Новости, 28.07.2022
В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку
Иск о дискриминации на 25 миллионов долларов США подан к тематическому детскому парку в Филадельфии, штат Пенсильвания, после того, как персонаж "Улицы Сезам"... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:36
2022-07-28T19:36
2022-07-28T19:36
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Иск о дискриминации на 25 миллионов долларов США подан к тематическому детскому парку в Филадельфии, штат Пенсильвания, после того, как персонаж "Улицы Сезам" отказался пожать руку темнокожим девочкам, сообщает NBC News."Отец из Мэриленда обвиняет "Водный мир" в повсеместной и ужасающей дискриминации в тематическом парке "Улица Сезам", - сообщает телеканал.Опубликованное ранее видео с инцидентом, на котором одетый в персонажа телепередачи человек игнорирует двух тянущих к нему руки темнокожих девочек, взаимодействуя с остальными детьми, в июне стало вирусным в интернете и облетело все центральные СМИ.Адвокаты заявляют о расизме и требуют от компании SeaWorld, которой принадлежит парк, возмещения ущерба в размере 25 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220701/diskriminatsiya-1799727559.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мэриленд, сша, дискриминация, филадельфия
В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку
В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку в Филадельфии