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В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку - РИА Новости, 28.07.2022
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В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку
В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку - РИА Новости, 28.07.2022
В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку
Иск о дискриминации на 25 миллионов долларов США подан к тематическому детскому парку в Филадельфии, штат Пенсильвания, после того, как персонаж "Улицы Сезам"... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:36
2022-07-28T19:36
в мире
мэриленд
сша
дискриминация
филадельфия
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Иск о дискриминации на 25 миллионов долларов США подан к тематическому детскому парку в Филадельфии, штат Пенсильвания, после того, как персонаж "Улицы Сезам" отказался пожать руку темнокожим девочкам, сообщает NBC News."Отец из Мэриленда обвиняет "Водный мир" в повсеместной и ужасающей дискриминации в тематическом парке "Улица Сезам", - сообщает телеканал.Опубликованное ранее видео с инцидентом, на котором одетый в персонажа телепередачи человек игнорирует двух тянущих к нему руки темнокожих девочек, взаимодействуя с остальными детьми, в июне стало вирусным в интернете и облетело все центральные СМИ.Адвокаты заявляют о расизме и требуют от компании SeaWorld, которой принадлежит парк, возмещения ущерба в размере 25 миллионов долларов.
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в мире, мэриленд, сша, дискриминация, филадельфия
19:36 28.07.2022
 
В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку

В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку в Филадельфии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Иск о дискриминации на 25 миллионов долларов США подан к тематическому детскому парку в Филадельфии, штат Пенсильвания, после того, как персонаж "Улицы Сезам" отказался пожать руку темнокожим девочкам, сообщает NBC News.
"Отец из Мэриленда обвиняет "Водный мир" в повсеместной и ужасающей дискриминации в тематическом парке "Улица Сезам", - сообщает телеканал.
Опубликованное ранее видео с инцидентом, на котором одетый в персонажа телепередачи человек игнорирует двух тянущих к нему руки темнокожих девочек, взаимодействуя с остальными детьми, в июне стало вирусным в интернете и облетело все центральные СМИ.
Адвокаты заявляют о расизме и требуют от компании SeaWorld, которой принадлежит парк, возмещения ущерба в размере 25 миллионов долларов.
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В миреМэрилендСШАдискриминацияФиладельфия
 
 
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