https://ria.ru/20220728/diskriminatsiya-1805700844.html

В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку

В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку - РИА Новости, 28.07.2022

В США подали иск о дискриминации на 25 миллионов долларов к детскому парку

Иск о дискриминации на 25 миллионов долларов США подан к тематическому детскому парку в Филадельфии, штат Пенсильвания, после того, как персонаж "Улицы Сезам"... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T19:36

2022-07-28T19:36

2022-07-28T19:36

в мире

мэриленд

сша

дискриминация

филадельфия

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Иск о дискриминации на 25 миллионов долларов США подан к тематическому детскому парку в Филадельфии, штат Пенсильвания, после того, как персонаж "Улицы Сезам" отказался пожать руку темнокожим девочкам, сообщает NBC News."Отец из Мэриленда обвиняет "Водный мир" в повсеместной и ужасающей дискриминации в тематическом парке "Улица Сезам", - сообщает телеканал.Опубликованное ранее видео с инцидентом, на котором одетый в персонажа телепередачи человек игнорирует двух тянущих к нему руки темнокожих девочек, взаимодействуя с остальными детьми, в июне стало вирусным в интернете и облетело все центральные СМИ.Адвокаты заявляют о расизме и требуют от компании SeaWorld, которой принадлежит парк, возмещения ущерба в размере 25 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220701/diskriminatsiya-1799727559.html

мэриленд

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Владимир Лаврентьев

в мире, мэриленд, сша, дискриминация, филадельфия