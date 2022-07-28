https://ria.ru/20220728/deti-siroty-1805656604.html
Липецкие власти обеспечат в этом году жильем более 200 детей-сирот
Липецкие власти обеспечат в этом году жильем более 200 детей-сирот - РИА Новости, 28.07.2022
Липецкие власти обеспечат в этом году жильем более 200 детей-сирот
Более 200 детей- сирот Липецкой области получат в этом году жильё, на эти нужды власти региона дополнительно выделят более 115 миллионов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:25
2022-07-28T17:25
2022-07-28T17:25
липецкая область
липецкая область
общество
жилье
игорь артамонов
сироты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779314529_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b347cf5ad70deab05a9039c12ce1651e.jpg
ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Более 200 детей- сирот Липецкой области получат в этом году жильё, на эти нужды власти региона дополнительно выделят более 115 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что в общей сложности на жилье детям-сиротам в текущем году из региональной казны выделены 600 миллионов рублей, что превышает показатели прошлого года в два раза.Выделение дополнительных средств стало возможным благодаря различным поступлениям в региональную казну, за счет чего объём доходов областного бюджета увеличился почти 3,9 миллиарда рублей.Кроме того, эти поступления позволят направить дополнительные средства в размере 700 миллионов рублей региональному здравоохранению на закупку медицинского оборудования, проведение капремонтов, обеспечение населения льготными лекарствами, а также на выплаты по программе "Губернаторский миллион" и повышение стипендии студентам-медикам, которая с сентября этого года увеличится в пять раз."Бюджет Липецкой области имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в регионе, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", – заявил Артамонов.
https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779314529_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecb6a04e3f901b6f5aa63c925bc7fbca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, общество, жилье, игорь артамонов, сироты
ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Более 200 детей- сирот Липецкой области получат в этом году жильё, на эти нужды власти региона дополнительно выделят более 115 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в общей сложности на жилье детям-сиротам в текущем году из региональной казны выделены 600 миллионов рублей, что превышает показатели прошлого года в два раза.
Выделение дополнительных средств стало возможным благодаря различным поступлениям в региональную казну, за счет чего объём доходов областного бюджета увеличился почти 3,9 миллиарда рублей.
Кроме того, эти поступления позволят направить дополнительные средства в размере 700 миллионов рублей региональному здравоохранению на закупку медицинского оборудования, проведение капремонтов, обеспечение населения льготными лекарствами, а также на выплаты по программе "Губернаторский миллион" и повышение стипендии студентам-медикам, которая с сентября этого года увеличится в пять раз.
"Бюджет Липецкой области
имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в регионе, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", – заявил Артамонов.