https://ria.ru/20220728/deti-siroty-1805656604.html

Липецкие власти обеспечат в этом году жильем более 200 детей-сирот

Липецкие власти обеспечат в этом году жильем более 200 детей-сирот - РИА Новости, 28.07.2022

Липецкие власти обеспечат в этом году жильем более 200 детей-сирот

Более 200 детей- сирот Липецкой области получат в этом году жильё, на эти нужды власти региона дополнительно выделят более 115 миллионов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:25

2022-07-28T17:25

2022-07-28T17:25

липецкая область

липецкая область

общество

жилье

игорь артамонов

сироты

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ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Более 200 детей- сирот Липецкой области получат в этом году жильё, на эти нужды власти региона дополнительно выделят более 115 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что в общей сложности на жилье детям-сиротам в текущем году из региональной казны выделены 600 миллионов рублей, что превышает показатели прошлого года в два раза.Выделение дополнительных средств стало возможным благодаря различным поступлениям в региональную казну, за счет чего объём доходов областного бюджета увеличился почти 3,9 миллиарда рублей.Кроме того, эти поступления позволят направить дополнительные средства в размере 700 миллионов рублей региональному здравоохранению на закупку медицинского оборудования, проведение капремонтов, обеспечение населения льготными лекарствами, а также на выплаты по программе "Губернаторский миллион" и повышение стипендии студентам-медикам, которая с сентября этого года увеличится в пять раз."Бюджет Липецкой области имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в регионе, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", – заявил Артамонов.

https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, общество, жилье, игорь артамонов, сироты