https://ria.ru/20220728/degtyarev-1805552284.html

Дегтярев показал ход строительства Тихоокеанской ж/д и порта Эльга

Дегтярев показал ход строительства Тихоокеанской ж/д и порта Эльга - РИА Новости, 28.07.2022

Дегтярев показал ход строительства Тихоокеанской ж/д и порта Эльга

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев показал и рассказал в своём Telegram-канале о ходе строительства Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:23

2022-07-28T13:23

2022-07-28T13:23

хабаровский край

тугуро-чумиканский район

россия

охотское море

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев показал и рассказал в своём Telegram-канале о ходе строительства Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга в Тугуро-Чумиканском районе.Губернатор прибыл с рабочей поездкой в северные районы края - имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканский, он проинспектировал социально значимые учреждения и объекты транспортной инфраструктуры."Побережье Охотского моря, прямой выход в Тихий океан, место, где мы стоим - это мыс Манорский. Здесь идет активное строительство нового порта для перевалки угля из Якутии. Мощность его 30 миллионов тонн, будет одновременно загружаться до четырех судов, водоизмещение 85 тысяч тонн. Здесь будут применяться новые технологии беспылевой загрузки. Отвечает полностью всем самым последним экологическим требованиям", - рассказал Дегтярев в видео с места строительства, размещенном в его Telegram-канале.Он отметил, что в порту будут трудиться 2 тысячи человек. Для этого началась подготовка соответствующих специалистов в хабаровских и комсомольских средних специальных и высших учебных заведениях. "Потому что во всем Тугуро-Чумиканском районе живет меньше людей, чем здесь рабочих мест", - пояснил губернатор.Также он сообщил, что здесь будет построен поселок на 2 тысячи человек, не вахтовый, а новый с современными домами, теплицами, собственной генерацией электроэнергии и тепла. "Будет очень полезно для развития экономики Хабаровского края", - заключил Дегтярев.Дегтярев в июне выступил с докладом на сессии "Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике", состоявшейся на площадке ХХV Петербургского международного экономического форума. Глава региона рассказал, что Тихоокеанская железная дорога станет самой длинной в современной истории России частной железной дорогой. Первый состав планируется отправить по ней в 2024 году, сообщал губернатор. По паспорту проекта, который компания "Эльгауголь" представила в Минтранс в августе прошлого года, строительство должно было вестись пять лет (с 2023 по 2027 годы), а ввод в эксплуатацию был запланирован на 2028 год. Стоимость проекта ж/д-ветки на тот момент оценивалась в более чем 97 миллиардов рублей.Первым в программе объезда губернатора во вторник стал район имени Полины Осипенко. В райцентре глава региона проинспектировал качество произведенного капитального ремонта дома культуры и оценил благоустройство набережной реки Амгунь. Также побывал в теплицах КГАУ "Кербинское лесное хозяйство", которое занимается разведением высокопроизводительных насаждений различных пород древесины - выращивают лиственницу и сосну для восстановления тайги. В этом году по линии нацпроекта "Экология" учреждение получило новый трал и два вездехода для оперативной переброски пожарных и техники.Губернатор осмотрел в ходе рабочей поездки в Тугуро-Чумиканском районе мощности горного участка "Равнинный" Он принадлежит артели старателей "Восток". Это самый "молодой" из всех добычных участков предприятия. Он был основан для отработки россыпных месторождений золота. Специалисты артели на территории обнаружили восемь таких месторождений, из которых с 2018 года функционирует пока три. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию четвертый. Также последние два года в окрестностях участка ведутся поисковые работы на рудное золото.В Чумикане глава региона оценил здание местного аэровокзала. Далее губернатор отправился в среднюю школу, в которой обучается свыше 200 детей. Следующей остановкой стала центральная районная больница, требующая комплексной модернизации. Губернатор отметил серьезные положительные изменения в межпоселенческом социально-культурном центре за последние два года.Глава региона считает, что Тугуро-Чумиканский район – территория больших строек, поэтому здесь должна быть создана соответствующая инфраструктура.

https://ria.ru/20220720/gosdolg-1803726217.html

https://ria.ru/20220725/khabarovsk-1804758268.html

тугуро-чумиканский район

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охотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тугуро-чумиканский район, россия, охотское море, хабаровский край, михаил дегтярев