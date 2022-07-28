https://ria.ru/20220728/cribbins-1805541336.html
Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс
Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс - РИА Новости, 28.07.2022
Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс
Скончался британский актер Бернард Криббинс. Об этом сообщает Gavin Barker Associates на своей странице в Twitter. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:01
2022-07-28T13:01
2022-07-28T13:01
культура
новости культуры
великобритания
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805539144_0:9:2880:1629_1920x0_80_0_0_4bb412b24fd56befaba478e5f35279a2.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Скончался британский актер Бернард Криббинс. Об этом сообщает Gavin Barker Associates на своей странице в Twitter.Карьера артиста продлилась 70 лет, в течение которых он работал над самими разнообразными проектами.Бернард Криббинс родился в 1928 году в Великобритании. Сначала он работал в театре, в кино пришел в начале 1950-х годов. Больше всего актер известен по фильму "Дети железной дороги" и роли Уилфреда Мотта в сериале "Доктор Кто".Он также озвучивал популярное телешоу для детей "Уомблы" в 1970-х годах.В 2011 году Криббинс был награжден орденом Британской империи за вклад в искусство.
https://ria.ru/20220727/marusin-1805378888.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805539144_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd4ee4c2ed92310ae0f5be95c4ecc5e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, великобритания, знаменитости
Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс
Звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс скончался на 94-м году жизни
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Скончался британский актер Бернард Криббинс. Об этом сообщает Gavin Barker Associates на своей странице в Twitter.
"Любимый актер Бернард Криббинс, офицер ордена Британской империи, умер в возрасте 93 лет… Его вклад в британскую индустрию развлечений не подвергается сомнениям", — говорится в заявленииr.
Карьера артиста продлилась 70 лет, в течение которых он работал над самими разнообразными проектами.
Бернард Криббинс родился в 1928 году в Великобритании. Сначала он работал в театре, в кино пришел в начале 1950-х годов. Больше всего актер известен по фильму "Дети железной дороги" и роли Уилфреда Мотта в сериале "Доктор Кто".
Он также озвучивал популярное телешоу для детей "Уомблы" в 1970-х годах.
В 2011 году Криббинс был награжден орденом Британской империи за вклад в искусство.