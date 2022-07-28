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Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс - РИА Новости, 28.07.2022
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Культура
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Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс
Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс - РИА Новости, 28.07.2022
Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс
Скончался британский актер Бернард Криббинс. Об этом сообщает Gavin Barker Associates на своей странице в Twitter. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:01
2022-07-28T13:01
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Скончался британский актер Бернард Криббинс. Об этом сообщает Gavin Barker Associates на своей странице в Twitter.Карьера артиста продлилась 70 лет, в течение которых он работал над самими разнообразными проектами.Бернард Криббинс родился в 1928 году в Великобритании. Сначала он работал в театре, в кино пришел в начале 1950-х годов. Больше всего актер известен по фильму "Дети железной дороги" и роли Уилфреда Мотта в сериале "Доктор Кто".Он также озвучивал популярное телешоу для детей "Уомблы" в 1970-х годах.В 2011 году Криббинс был награжден орденом Британской империи за вклад в искусство.
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новости культуры, великобритания, знаменитости
13:01 28.07.2022
 
Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс

Звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс скончался на 94-м году жизни

© AP Photo / Invision / Grant PollardБританский актер Бернард Криббинс
Британский актер Бернард Криббинс - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Invision / Grant Pollard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Скончался британский актер Бернард Криббинс. Об этом сообщает Gavin Barker Associates на своей странице в Twitter.
"Любимый актер Бернард Криббинс, офицер ордена Британской империи, умер в возрасте 93 лет… Его вклад в британскую индустрию развлечений не подвергается сомнениям", — говорится в заявленииr.
Карьера артиста продлилась 70 лет, в течение которых он работал над самими разнообразными проектами.
Бернард Криббинс родился в 1928 году в Великобритании. Сначала он работал в театре, в кино пришел в начале 1950-х годов. Больше всего актер известен по фильму "Дети железной дороги" и роли Уилфреда Мотта в сериале "Доктор Кто".
© BBCКадр из сериала "Доктор Кто"
Кадр из сериала Доктор Кто
© BBC
Кадр из сериала "Доктор Кто"
Он также озвучивал популярное телешоу для детей "Уомблы" в 1970-х годах.
В 2011 году Криббинс был награжден орденом Британской империи за вклад в искусство.
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