https://ria.ru/20220728/cribbins-1805541336.html

Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс

Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс - РИА Новости, 28.07.2022

Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс

Скончался британский актер Бернард Криббинс. Об этом сообщает Gavin Barker Associates на своей странице в Twitter. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:01

2022-07-28T13:01

2022-07-28T13:01

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Скончался британский актер Бернард Криббинс. Об этом сообщает Gavin Barker Associates на своей странице в Twitter.Карьера артиста продлилась 70 лет, в течение которых он работал над самими разнообразными проектами.Бернард Криббинс родился в 1928 году в Великобритании. Сначала он работал в театре, в кино пришел в начале 1950-х годов. Больше всего актер известен по фильму "Дети железной дороги" и роли Уилфреда Мотта в сериале "Доктор Кто".Он также озвучивал популярное телешоу для детей "Уомблы" в 1970-х годах.В 2011 году Криббинс был награжден орденом Британской империи за вклад в искусство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, великобритания, знаменитости