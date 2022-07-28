https://ria.ru/20220728/chp-1805684748.html
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней - РИА Новости, 28.07.2022
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, заявил спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:37
2022-07-28T18:37
2022-07-28T18:38
в мире
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 60 дней, начиная с 8 августа, правительство поддержало эту инициативу."Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 52 депутатов", - заявил Гросу.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные решения в условиях необходимости без обращения к парламенту, который должен в августе уйти на каникулы.Глава кабмина считает, что существует риск новой волны беженцев из южных районов Украины. Также Гаврилица отметила угрозу прекращения или сокращения объемов поставок газа, риски проблем с продовольственной безопасностью и логистикой экспортных товаров.При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в обсуждении этого вопроса.
https://ria.ru/20220728/moldaviya-1805631440.html
https://ria.ru/20220727/gazprom-1805399743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наталья гаврилица, молдавия, украина
18:37 28.07.2022 (обновлено: 18:38 28.07.2022)
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней
Парламент Молдавии одобрил продление режима ЧП из-за ситуации на Украине еще на 60 дней
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Власти Молдавии
24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине
. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 60 дней, начиная с 8 августа, правительство поддержало эту инициативу.
"Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 52 депутатов", - заявил Гросу.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные решения в условиях необходимости без обращения к парламенту, который должен в августе уйти на каникулы.
Глава кабмина считает, что существует риск новой волны беженцев из южных районов Украины. Также Гаврилица отметила угрозу прекращения или сокращения объемов поставок газа, риски проблем с продовольственной безопасностью и логистикой экспортных товаров.
При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в обсуждении этого вопроса.