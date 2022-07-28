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Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней - РИА Новости, 28.07.2022
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Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней - РИА Новости, 28.07.2022
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, заявил спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:37
2022-07-28T18:38
в мире
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 60 дней, начиная с 8 августа, правительство поддержало эту инициативу."Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 52 депутатов", - заявил Гросу.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные решения в условиях необходимости без обращения к парламенту, который должен в августе уйти на каникулы.Глава кабмина считает, что существует риск новой волны беженцев из южных районов Украины. Также Гаврилица отметила угрозу прекращения или сокращения объемов поставок газа, риски проблем с продовольственной безопасностью и логистикой экспортных товаров.При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в обсуждении этого вопроса.
https://ria.ru/20220728/moldaviya-1805631440.html
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в мире, наталья гаврилица, молдавия, украина
18:37 28.07.2022 (обновлено: 18:38 28.07.2022)
 
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине на 60 дней

Парламент Молдавии одобрил продление режима ЧП из-за ситуации на Украине еще на 60 дней

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 60 дней, начиная с 8 августа, правительство поддержало эту инициативу.
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"Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 52 депутатов", - заявил Гросу.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные решения в условиях необходимости без обращения к парламенту, который должен в августе уйти на каникулы.
Глава кабмина считает, что существует риск новой волны беженцев из южных районов Украины. Также Гаврилица отметила угрозу прекращения или сокращения объемов поставок газа, риски проблем с продовольственной безопасностью и логистикой экспортных товаров.
При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в обсуждении этого вопроса.
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