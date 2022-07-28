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Украинские боевики разместили артиллерию на сельхозпредприятии в ДНР
Украинские боевики разместили артиллерию на сельхозпредприятии в ДНР - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские боевики разместили артиллерию на сельхозпредприятии в ДНР
Украинские националисты разместили РСЗО и артиллерию на сельхозпредприятии Новодмитровки в ДНР с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил начальник... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:47
2022-07-28T21:47
2022-07-28T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские националисты разместили РСЗО и артиллерию на сельхозпредприятии Новодмитровки в ДНР с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Новодмитровке Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Украинские боевики разместили артиллерию на сельхозпредприятии в ДНР
Минобороны: украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО на сельхозпредприятии в ДНР