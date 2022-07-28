https://ria.ru/20220728/boeviki-1805725211.html

Украинские боевики разместили артиллерию на сельхозпредприятии в ДНР

Украинские боевики разместили артиллерию на сельхозпредприятии в ДНР - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские боевики разместили артиллерию на сельхозпредприятии в ДНР

Украинские националисты разместили РСЗО и артиллерию на сельхозпредприятии Новодмитровки в ДНР с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил начальник... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:47

2022-07-28T21:47

2022-07-28T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские националисты разместили РСЗО и артиллерию на сельхозпредприятии Новодмитровки в ДНР с целью спровоцировать ответный огонь, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Новодмитровке Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс