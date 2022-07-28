https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805507747.html
Польша потратила почти процент ВВП на украинских беженцев
Польша потратила почти процент ВВП на украинских беженцев - РИА Новости, 28.07.2022
Польша потратила почти процент ВВП на украинских беженцев
За три месяца с начала спецоперации российских войск Польша потратила почти один процент своего ВВП на помощь украинским беженцам, сообщил польский институт... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:56
2022-07-28T10:56
2022-07-28T13:21
специальная военная операция на украине
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украина
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ВАРШАВА, 28 июл — РИА Новости. За три месяца с начала спецоперации российских войск Польша потратила почти один процент своего ВВП на помощь украинским беженцам, сообщил польский институт экономики."Общие расходы в Польше государственных органов и частных лиц на помощь беженцам в течение первых трех месяцев войны достигли 25,4 миллиарда злотых (5,4 миллиарда евро), что эквивалентно 0,9 процента ВВП Польши в 2021 году", — добавляется в сообщении.По оценкам института, частные расходы на эти цели могли достичь 10 миллиардов злотых (2,1 миллиарда евро), что составляет 0,3 процента ВВП. Для сравнения: за весь 2021 год частные расходы на благотворительность в Польше составили 3,9 миллиарда злотых (820 миллионов евро).При подсчетах институт экономики учитывал деньги, переданные напрямую или через благотворительные сборы, а также стоимость покупок вещей для беженцев, стоимость жилья и продуктов, которые им были предложены, и другие формы поддержки.По данным института, 59 процентов жителей Польши купили вещи для беженцев, 53 процента пожертвовали деньги.Как сообщали ранее в польском МВД, с конца февраля с Украины прибыли около четырех с половиной миллионов человек, примерно полтора миллиона до сих пор остаются в стране. При этом с 1 июля Варшава начала сворачивать программы помощи беженцам: постепенно прекращаются выплаты полякам, принявшим украинцев в своих домах, заканчивается период бесплатного проезда для граждан Украины в общественном транспорте и поездах. Власти заявляют, что исходят в этих действиях из того, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220728/bezhentsy-1805506166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, польша, россия, украина
10:56 28.07.2022 (обновлено: 13:21 28.07.2022)
Польша потратила почти процент ВВП на украинских беженцев
Польский институт экономики: Польша потратила почти процент ВВП на украинских беженцев
ВАРШАВА, 28 июл — РИА Новости. За три месяца с начала спецоперации российских войск Польша потратила почти один процент своего ВВП на помощь украинским беженцам, сообщил польский институт экономики.
"Общие расходы в Польше государственных органов и частных лиц на помощь беженцам в течение первых трех месяцев войны достигли 25,4 миллиарда злотых (5,4 миллиарда евро), что эквивалентно 0,9 процента ВВП Польши в 2021 году", — добавляется в сообщении.
По оценкам института, частные расходы на эти цели могли достичь 10 миллиардов злотых (2,1 миллиарда евро), что составляет 0,3 процента ВВП. Для сравнения: за весь 2021 год частные расходы на благотворительность в Польше
составили 3,9 миллиарда злотых (820 миллионов евро).
При подсчетах институт экономики учитывал деньги, переданные напрямую или через благотворительные сборы, а также стоимость покупок вещей для беженцев, стоимость жилья и продуктов, которые им были предложены, и другие формы поддержки.
По данным института, 59 процентов жителей Польши купили вещи для беженцев, 53 процента пожертвовали деньги.
Как сообщали ранее в польском МВД, с конца февраля с Украины
прибыли около четырех с половиной миллионов человек, примерно полтора миллиона до сих пор остаются в стране. При этом с 1 июля Варшава начала сворачивать программы помощи беженцам: постепенно прекращаются выплаты полякам, принявшим украинцев в своих домах, заканчивается период бесплатного проезда для граждан Украины в общественном транспорте и поездах. Власти заявляют, что исходят в этих действиях из того, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс
и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.