https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805507747.html

Польша потратила почти процент ВВП на украинских беженцев

Польша потратила почти процент ВВП на украинских беженцев - РИА Новости, 28.07.2022

Польша потратила почти процент ВВП на украинских беженцев

За три месяца с начала спецоперации российских войск Польша потратила почти один процент своего ВВП на помощь украинским беженцам, сообщил польский институт... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:56

2022-07-28T10:56

2022-07-28T13:21

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ВАРШАВА, 28 июл — РИА Новости. За три месяца с начала спецоперации российских войск Польша потратила почти один процент своего ВВП на помощь украинским беженцам, сообщил польский институт экономики."Общие расходы в Польше государственных органов и частных лиц на помощь беженцам в течение первых трех месяцев войны достигли 25,4 миллиарда злотых (5,4 миллиарда евро), что эквивалентно 0,9 процента ВВП Польши в 2021 году", — добавляется в сообщении.По оценкам института, частные расходы на эти цели могли достичь 10 миллиардов злотых (2,1 миллиарда евро), что составляет 0,3 процента ВВП. Для сравнения: за весь 2021 год частные расходы на благотворительность в Польше составили 3,9 миллиарда злотых (820 миллионов евро).При подсчетах институт экономики учитывал деньги, переданные напрямую или через благотворительные сборы, а также стоимость покупок вещей для беженцев, стоимость жилья и продуктов, которые им были предложены, и другие формы поддержки.По данным института, 59 процентов жителей Польши купили вещи для беженцев, 53 процента пожертвовали деньги.Как сообщали ранее в польском МВД, с конца февраля с Украины прибыли около четырех с половиной миллионов человек, примерно полтора миллиона до сих пор остаются в стране. При этом с 1 июля Варшава начала сворачивать программы помощи беженцам: постепенно прекращаются выплаты полякам, принявшим украинцев в своих домах, заканчивается период бесплатного проезда для граждан Украины в общественном транспорте и поездах. Власти заявляют, что исходят в этих действиях из того, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/bezhentsy-1805506166.html

https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805420172.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, польша, россия, украина