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Убежали, чтобы не вернуться: русские и украинские беженцы на Западе - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805420172.html
Убежали, чтобы не вернуться: русские и украинские беженцы на Западе
Убежали, чтобы не вернуться: русские и украинские беженцы на Западе - РИА Новости, 28.07.2022
Убежали, чтобы не вернуться: русские и украинские беженцы на Западе
Что общего у беженцев с Украины на Запад и сбежавших из России? Да, первых на порядок больше — оценка в районе пяти миллионов — и мотивы у них вроде бы разные... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:00
2022-07-28T08:01
специальная военная операция на украине
авторы
ситуация с украинскими беженцами
украина
россия
европа
оон
ситуация в днр и лнр
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Что общего у беженцев с Украины на Запад и сбежавших из России? Да, первых на порядок больше — оценка в районе пяти миллионов — и мотивы у них вроде бы разные. С Украины бегут, опасаясь за свою жизнь, — никто не хочет оказаться на линии фронта, а из России бегут, опасаясь за свой уровень жизни. Что же тут общего? Разве что ненависть к Путину, но и это в реальности важно лишь для небольшой части нашей новой эмиграции, ее политического актива.Но убежавших из Киева и Москвы сближает одна очень важная деталь — многие из них не хотят возвращаться домой. Как же так, ведь они сами говорят, что были вынуждены бежать, что это трагедия и ужас. Как же можно не мечтать вернуться — хотя бы потом, когда все закончится? Тем более что большинство уехавших с Украины на Запад (до 90 процентов, по данным ООН) это женщины и дети. Да и в опубликованном на днях опросе, проведенном Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сказано, что "большинство беженцев с Украины надеются вернуться домой как можно скорее".Но в этом же опросе сказано, что только 16 процентов респондентов планируют вернуться на Украину в ближайшие два месяца, еще 15 процентов "планируют остаться на Украине лишь временно, чтобы посетить семью, забрать необходимые вещи или помочь родственникам эвакуироваться". А две трети "рассчитывают остаться за границей, пока не утихнут боевые действия и не улучшится ситуация с безопасностью". Называя вещи своими именами: они хотят остаться за границей надолго, если не навсегда. Речь идет о миллионах людей, то есть это настоящий исход. В чем его причина?Нет, понятно, что людей сорвала с места спецоперация, но она не объясняет нежелания возвращаться домой. А вот "европейский путь", стремление стать частью Европы, несколько десятилетий опыта гастарбайтерства украинских граждан в Европе — объясняют. Украинская элита долгие годы вела людей в Европу (куда сама вывозила свои капиталы) — и когда выяснилось, что этот поход закончился катастрофой для Украины, многие уже не могут остановиться. Между родной землей под "москальским игом" (ведь так их учили) и эмиграцией они выберут жизнь на чужбине. Это трагедия — и лично для каждого из них, и для всего малороссийского народа, да и для триединого русского народа тоже. Ведь уезжают и украинцы-малороссы, и русские с украинскими паспортами — все наш общий генофонд. Представители которого готовы быть чернорабочими и сиделками в Европе вместо того, чтобы жить на своей земле (тем более — "захваченной москалями"), потому что, увы, многие из них и раньше задумывались об эмиграции на Запад.Да, в итоге многие из них вернутся, но множество осядет на Западе, растворившись в плавильном котле постхристианской цивилизации. Их личной вины в этом нет — есть трагедия, есть результат общественного воспитания, есть общее отношение к Украине как недогосударству. И есть преклонение перед Западом — что и объединяет их с нашими эмигрантами.Бежавшие из России после 24 февраля не хотели уезжать — они и здесь себя очень неплохо чувствовали. Богаче, образованнее среднего гражданина России — и даже среднего москвича и питерца (из двух столиц и была большая часть эмиграции). Согласно опубликованному на днях исследованию, проведенному "медиа для эмигрантов новой волны" OK Russians, из страны уехало около 300 тысяч человек — средний возраст 32 года, половина работает в ИТ-индустрии, доходы сильно выше среднего. Опрос проводился в начале апреля, но все равно дает представление о настроениях.Шестьдесят один процент планировали оставаться в эмиграции или переселяться в другие страны, 35 процентов "находились в замешательстве" — и только три процента планировали вернуться в Россию. Даже при всех поправках на время — через месяц после начала спецоперации многие из бежавших еще ждали катастрофического развития событий в России — понятно, что большинство уехавших не вернется. Ничего хорошего в этом нет — ни для них, ни для страны в целом.Или все же России это пойдет на пользу? Ведь, согласно тому же исследованию, более 86 процентов уехавших "следовали рекомендациям "Умного голосования" (то есть технологии Навального по "борьбе с режимом" — притом что в среднем по стране, по данным "Левада-центра", поддерживали "УМ" не более восьми процентов). То есть уехали потенциальные "революционеры", испугавшиеся в первую очередь того, что закроют границы и их призовут в армию (что бы они ни рассказывали про "не могу дышать", главным мотивом был именно страх). Уехали и из-за страха перед железным занавесом, который, впрочем, пытались опустить не изнутри страны, а извне.С занавесом ничего не получилось — то есть он существует только с Западом (а те ограничения, которые возникли из-за этого с сообщением и общением с остальным миром, будут постепенно устранены). Но ведь для новых эмигрантов Запад это и есть центр мира. Если он решил наказать Россию, значит, накажет, никто не сможет сопротивляться ему. Западу нужно верить. Как "Умному голосованию". И если Запад отключает Россию — тем хуже для России, значит, нельзя в ней оставаться. В общем, однова живем, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше: и сотни тысяч молодых и успешных убежали из страны.Потому что не считали ее своей? Да нет, многие считали и даже любили, но не знали ни народ, ни страну, ни историю. Любили нечто воображаемое, "в европейском стиле", с высокими столичными зарплатами "для креативных" и ощущением себя как "человека мира", космополита, с жизнью в окружении таких же, как ты, с таким же вкусами и взглядами, с презрением к "среднероссийскому быдлу" и одновременной претензией на то, чтобы вправить ему мозги и организовать для него "правильную власть". И когда этот их мирок столкнулся с реальностью, они предпочли сбежать от реальности, чтобы попытаться жить так, как привыкли, но в каком-нибудь другом месте. Это не получится. По крайней мере, нас перестанут учить жить те, кто не чувствует себя одним целым с нашим народом, те, кто страдает комплексом "избранничества" и тяготился вынужденным пребыванием в одной стране с "отсталыми людьми".Но все равно — и беженцы с Украины, и уехавшие из России (за исключением совсем уж отмороженных русофобов) — это все "наши люди": русские (и малороссийские), пусть и с затуманенными мозгами и атрофированным патриотизмом. Их губит нелюбовь к своей Родине — общей для нас всех. Однако у всех у них есть шанс осознать, одуматься, измениться — и вернуться. А Родина, как мать, любит всех своих детей — даже непутевых, заблудших, и все равно примет их домой.
https://ria.ru/20220713/bezhentsy-1802146807.html
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804563810.html
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803217919.html
https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html
https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
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Петр Акопов
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авторы, ситуация с украинскими беженцами, украина, россия, европа, оон, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, лнр, днр, беженцы
08:00 28.07.2022 (обновлено: 08:01 28.07.2022)
 

Убежали, чтобы не вернуться: русские и украинские беженцы на Западе

© AFP 2022 / John MacDougallЖенщина изучает информацию на ярмарке вакансий для украинцев, организованной Торгово-промышленной палатой (IHK) в Берлине
Женщина изучает информацию на ярмарке вакансий для украинцев, организованной Торгово-промышленной палатой (IHK) в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Что общего у беженцев с Украины на Запад и сбежавших из России? Да, первых на порядок больше — оценка в районе пяти миллионов — и мотивы у них вроде бы разные. С Украины бегут, опасаясь за свою жизнь, — никто не хочет оказаться на линии фронта, а из России бегут, опасаясь за свой уровень жизни. Что же тут общего? Разве что ненависть к Путину, но и это в реальности важно лишь для небольшой части нашей новой эмиграции, ее политического актива.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:57
ООН: почти две трети беженцев с Украины пока не намерены возвращаться
Но убежавших из Киева и Москвы сближает одна очень важная деталь — многие из них не хотят возвращаться домой. Как же так, ведь они сами говорят, что были вынуждены бежать, что это трагедия и ужас. Как же можно не мечтать вернуться — хотя бы потом, когда все закончится? Тем более что большинство уехавших с Украины на Запад (до 90 процентов, по данным ООН) это женщины и дети. Да и в опубликованном на днях опросе, проведенном Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сказано, что "большинство беженцев с Украины надеются вернуться домой как можно скорее".
Но в этом же опросе сказано, что только 16 процентов респондентов планируют вернуться на Украину в ближайшие два месяца, еще 15 процентов "планируют остаться на Украине лишь временно, чтобы посетить семью, забрать необходимые вещи или помочь родственникам эвакуироваться". А две трети "рассчитывают остаться за границей, пока не утихнут боевые действия и не улучшится ситуация с безопасностью". Называя вещи своими именами: они хотят остаться за границей надолго, если не навсегда. Речь идет о миллионах людей, то есть это настоящий исход. В чем его причина?
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 21:35
Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Нет, понятно, что людей сорвала с места спецоперация, но она не объясняет нежелания возвращаться домой. А вот "европейский путь", стремление стать частью Европы, несколько десятилетий опыта гастарбайтерства украинских граждан в Европе — объясняют. Украинская элита долгие годы вела людей в Европу (куда сама вывозила свои капиталы) — и когда выяснилось, что этот поход закончился катастрофой для Украины, многие уже не могут остановиться. Между родной землей под "москальским игом" (ведь так их учили) и эмиграцией они выберут жизнь на чужбине. Это трагедия — и лично для каждого из них, и для всего малороссийского народа, да и для триединого русского народа тоже. Ведь уезжают и украинцы-малороссы, и русские с украинскими паспортами — все наш общий генофонд. Представители которого готовы быть чернорабочими и сиделками в Европе вместо того, чтобы жить на своей земле (тем более — "захваченной москалями"), потому что, увы, многие из них и раньше задумывались об эмиграции на Запад.
Да, в итоге многие из них вернутся, но множество осядет на Западе, растворившись в плавильном котле постхристианской цивилизации. Их личной вины в этом нет — есть трагедия, есть результат общественного воспитания, есть общее отношение к Украине как недогосударству. И есть преклонение перед Западом — что и объединяет их с нашими эмигрантами.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 14:34Специальная военная операция на Украине
Вице-премьер Украины ожидает новую волну переселенцев с востока страны
Бежавшие из России после 24 февраля не хотели уезжать — они и здесь себя очень неплохо чувствовали. Богаче, образованнее среднего гражданина России — и даже среднего москвича и питерца (из двух столиц и была большая часть эмиграции). Согласно опубликованному на днях исследованию, проведенному "медиа для эмигрантов новой волны" OK Russians, из страны уехало около 300 тысяч человек — средний возраст 32 года, половина работает в ИТ-индустрии, доходы сильно выше среднего. Опрос проводился в начале апреля, но все равно дает представление о настроениях.
Шестьдесят один процент планировали оставаться в эмиграции или переселяться в другие страны, 35 процентов "находились в замешательстве" — и только три процента планировали вернуться в Россию. Даже при всех поправках на время — через месяц после начала спецоперации многие из бежавших еще ждали катастрофического развития событий в России — понятно, что большинство уехавших не вернется. Ничего хорошего в этом нет — ни для них, ни для страны в целом.
Участники акции протеста в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Собирайте огурцы, лепите пельмени". ЕС больше не хочет помогать украинцам
Или все же России это пойдет на пользу? Ведь, согласно тому же исследованию, более 86 процентов уехавших "следовали рекомендациям "Умного голосования" (то есть технологии Навального по "борьбе с режимом" — притом что в среднем по стране, по данным "Левада-центра", поддерживали "УМ" не более восьми процентов). То есть уехали потенциальные "революционеры", испугавшиеся в первую очередь того, что закроют границы и их призовут в армию (что бы они ни рассказывали про "не могу дышать", главным мотивом был именно страх). Уехали и из-за страха перед железным занавесом, который, впрочем, пытались опустить не изнутри страны, а извне.
С занавесом ничего не получилось — то есть он существует только с Западом (а те ограничения, которые возникли из-за этого с сообщением и общением с остальным миром, будут постепенно устранены). Но ведь для новых эмигрантов Запад это и есть центр мира. Если он решил наказать Россию, значит, накажет, никто не сможет сопротивляться ему. Западу нужно верить. Как "Умному голосованию". И если Запад отключает Россию — тем хуже для России, значит, нельзя в ней оставаться. В общем, однова живем, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше: и сотни тысяч молодых и успешных убежали из страны.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 08:00
Убежавшим из России некуда возвращаться
Потому что не считали ее своей? Да нет, многие считали и даже любили, но не знали ни народ, ни страну, ни историю. Любили нечто воображаемое, "в европейском стиле", с высокими столичными зарплатами "для креативных" и ощущением себя как "человека мира", космополита, с жизнью в окружении таких же, как ты, с таким же вкусами и взглядами, с презрением к "среднероссийскому быдлу" и одновременной претензией на то, чтобы вправить ему мозги и организовать для него "правильную власть". И когда этот их мирок столкнулся с реальностью, они предпочли сбежать от реальности, чтобы попытаться жить так, как привыкли, но в каком-нибудь другом месте. Это не получится. По крайней мере, нас перестанут учить жить те, кто не чувствует себя одним целым с нашим народом, те, кто страдает комплексом "избранничества" и тяготился вынужденным пребыванием в одной стране с "отсталыми людьми".
Но все равно — и беженцы с Украины, и уехавшие из России (за исключением совсем уж отмороженных русофобов) — это все "наши люди": русские (и малороссийские), пусть и с затуманенными мозгами и атрофированным патриотизмом. Их губит нелюбовь к своей Родине — общей для нас всех. Однако у всех у них есть шанс осознать, одуматься, измениться — и вернуться. А Родина, как мать, любит всех своих детей — даже непутевых, заблудших, и все равно примет их домой.
Сотрудники Совета Европы снимают российский флаг со здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 08:00
Им уже не стыдно: на Западе завелись "хорошие русские"
 
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