https://ria.ru/20220728/bayden-1805631211.html

WSJ: Россия победит США на их "заднем дворе" из-за одного решения Байдена

WSJ: Россия победит США на их "заднем дворе" из-за одного решения Байдена - РИА Новости, 28.07.2022

WSJ: Россия победит США на их "заднем дворе" из-за одного решения Байдена

США ждет геополитическая катастрофа, если президент страны Джо Байден запретит экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам. Об этом пишет обозреватель The Wall... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:17

2022-07-28T16:17

2022-07-28T19:15

политика

сша

россия

джо байден

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США ждет геополитическая катастрофа, если президент страны Джо Байден запретит экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Кайл Исаковер.Как отмечается в статье, цены на бензин в Штатах слишком высокие, поэтому глава Белого дома рассматривает возможность введения эмбарго на поставки американского горючего за границу. Законодатели-демократы настаивают на этом еще с прошлого года.По мнению колумниста, подобное решение не только не поможет сдержать инфляцию дома, но и нанесет катастрофический удар по позициям США в мире.Если США введут эмбарго, соседние государства, вероятно, заменят потерянный американцами импорт российским. В любом случае Вашингтон утратит геополитическое влияние на собственном "заднем дворе" и уступит его Москве, подытожил журналист.

https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html

https://ria.ru/20220726/neft-1805138028.html

сша

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, россия, джо байден