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WSJ: Россия победит США на их "заднем дворе" из-за одного решения Байдена - РИА Новости, 28.07.2022
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WSJ: Россия победит США на их "заднем дворе" из-за одного решения Байдена
WSJ: Россия победит США на их "заднем дворе" из-за одного решения Байдена - РИА Новости, 28.07.2022
WSJ: Россия победит США на их "заднем дворе" из-за одного решения Байдена
США ждет геополитическая катастрофа, если президент страны Джо Байден запретит экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам. Об этом пишет обозреватель The Wall... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:17
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политика
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США ждет геополитическая катастрофа, если президент страны Джо Байден запретит экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Кайл Исаковер.Как отмечается в статье, цены на бензин в Штатах слишком высокие, поэтому глава Белого дома рассматривает возможность введения эмбарго на поставки американского горючего за границу. Законодатели-демократы настаивают на этом еще с прошлого года.По мнению колумниста, подобное решение не только не поможет сдержать инфляцию дома, но и нанесет катастрофический удар по позициям США в мире.Если США введут эмбарго, соседние государства, вероятно, заменят потерянный американцами импорт российским. В любом случае Вашингтон утратит геополитическое влияние на собственном "заднем дворе" и уступит его Москве, подытожил журналист.
https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html
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политика, сша, россия, джо байден
16:17 28.07.2022 (обновлено: 19:15 28.07.2022)
 
WSJ: Россия победит США на их "заднем дворе" из-за одного решения Байдена

Обозреватель WSJ Исаковер: эмбарго на экспорт нефти из США станет крупной победой России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США ждет геополитическая катастрофа, если президент страны Джо Байден запретит экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Кайл Исаковер.
Как отмечается в статье, цены на бензин в Штатах слишком высокие, поэтому глава Белого дома рассматривает возможность введения эмбарго на поставки американского горючего за границу. Законодатели-демократы настаивают на этом еще с прошлого года.
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По мнению колумниста, подобное решение не только не поможет сдержать инфляцию дома, но и нанесет катастрофический удар по позициям США в мире.

"Соединенные Штаты — крупнейший экспортер нефтепродуктов с долей 12,1 процента на мировом рынке. Запрет сведет этот показатель к нулю. Кто занимает второе место? Россия с 9,9 процента. Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?" — задался вопросом Исаковер.

Если США введут эмбарго, соседние государства, вероятно, заменят потерянный американцами импорт российским. В любом случае Вашингтон утратит геополитическое влияние на собственном "заднем дворе" и уступит его Москве, подытожил журналист.
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