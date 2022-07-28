https://ria.ru/20220728/banderovtsy-1805577080.html

В Брянске заявили, что в деревне Хацунь в годы войны действовали бандеровцы

В Брянске заявили, что в деревне Хацунь в годы войны действовали бандеровцы - РИА Новости, 28.07.2022

В Брянске заявили, что в деревне Хацунь в годы войны действовали бандеровцы

Каратели и бандеровцы действовали в годы Великой Отечественной войны в брянской деревне Хацунь, свидетельства этому были приведены в ходе процесса о признании... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:12

2022-07-28T14:12

2022-07-28T14:16

брянская область

брянский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

без срока давности

ссср

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БРЯНСК, 28 июл - РИА Новости. Каратели и бандеровцы действовали в годы Великой Отечественной войны в брянской деревне Хацунь, свидетельства этому были приведены в ходе процесса о признании преступлений нацистов геноцидом, рассказал журналистам прокурор Брянской области Александр Войтович.Брянский областной суд в четверг удовлетворил заявление прокурора Брянской области Александра Войтовича о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона в 1941-1943 годах."Многие факты, которые были положены в основу судебного заявления, были обнародованы только в ходе судебного следствия. Был советский гуманизм, только сейчас мы узнали, что в Хацуни действовали каратели и бандеровцы…", - сказал прокурор.Он отметил, что действия карательных отрядов были не менее жестокими, чем злодеяния фашистов. По данным прокуратуры, одним из наиболее "отличившихся" в помощи немецким оккупантам являлся сформированный из числа коллаборационистов 615-й "Украинский батальон", который участвовал в карательных операциях против партизан, сожжениях населенных пунктов, массовых расстрелах мирного населения.На заседании были оглашены документы из архивов ФСБ, с которых ещё не снят гриф секретности. По информации прокурора, в закрытом заседании были рассмотрены выдержки из приговора к высшей мере наказания пособнице нацистов Антонине Макаровой, известной как "Тонька-пулемётчица", расстреливавшей мирное население.Макарова в 1942 году добровольно пошла на службу к гитлеровцам и их пособникам. Ей было поручено расстреливать советских граждан. Считается, что Макарова лично убила около 1,5 тысячи человек. Органы госбезопасности СССР долго искали Макарову и вышли на ее след во второй половине 1970-х годов. В 1978 году она была арестована, а в августе 1979-г расстреляна по приговору суда.Он отметил, что по многим документам срок секретности пока еще не снят, потому что есть потомки тех, кого расстреливали, и тех, кто расстреливал. "Мы хотим показать нашим жителям и всему миру, к чему приводит неонацизм. Считаю, об этом надо говорить, об этом надо помнить", - сказал прокурор.Ранее РИА Новости ознакомилось с архивными документами, обнародованными УФСБ по Брянской области, и рассказывающими о кровавом пути "Украинского легиона" в регионе. 615-й "Украинский батальон", входивший в состав гитлеровского полка "Десна", был назван так потому, что подавляющее большинство его участников составляли уроженцы Украины из числа советских военнопленных. Этот батальон отличался "особой карательной деятельностью", отмечалось в документах. Батальон, например, заживо сжигал мирных жителей.

https://ria.ru/20220728/genotsid-1805515365.html

https://ria.ru/20220506/natsisty-1787218555.html

брянская область

ссср

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брянская область, брянский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), без срока давности, ссср