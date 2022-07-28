Жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным
В ЛНР рассказали, что жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Среди жителей находящегося под контролем Украины города Артемовск (Бахмут) растет недовольство, так как "большая часть" гуманитарной помощи направляется не гражданскому населению, а военным, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"В населенном пункте Артемовск растет недовольство среди местного населения в связи с перераспределением международной гуманитарной помощи, предназначенной для гражданского населения. Из-за низкого обеспечения украинских подразделений большую часть продуктов питания и средств первой необходимости военно-гражданская администрация направляет в войска, тем самым лишая поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - пишет Марочко в своем Telegram-канале.
Артемовск (Бахмут) расположен в 20 километрах от города Соледар, находящегося под контролем Донецкой Народной Республики. В городе расположен крупный транспортный узел.