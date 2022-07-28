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Жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/artemovsk-1805517085.html
Жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным
Жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным - РИА Новости, 28.07.2022
Жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным
Среди жителей находящегося под контролем Украины города Артемовск (Бахмут) растет недовольство, так как "большая часть" гуманитарной помощи направляется не... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:29
2022-07-28T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
соледар
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Среди жителей находящегося под контролем Украины города Артемовск (Бахмут) растет недовольство, так как "большая часть" гуманитарной помощи направляется не гражданскому населению, а военным, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."В населенном пункте Артемовск растет недовольство среди местного населения в связи с перераспределением международной гуманитарной помощи, предназначенной для гражданского населения. Из-за низкого обеспечения украинских подразделений большую часть продуктов питания и средств первой необходимости военно-гражданская администрация направляет в войска, тем самым лишая поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - пишет Марочко в своем Telegram-канале.Артемовск (Бахмут) расположен в 20 километрах от города Соледар, находящегося под контролем Донецкой Народной Республики. В городе расположен крупный транспортный узел.
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артемовск
соледар
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в мире, артемовск, соледар, донецкая народная республика
11:29 28.07.2022
 
Жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным

В ЛНР рассказали, что жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область
Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Среди жителей находящегося под контролем Украины города Артемовск (Бахмут) растет недовольство, так как "большая часть" гуманитарной помощи направляется не гражданскому населению, а военным, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"В населенном пункте Артемовск растет недовольство среди местного населения в связи с перераспределением международной гуманитарной помощи, предназначенной для гражданского населения. Из-за низкого обеспечения украинских подразделений большую часть продуктов питания и средств первой необходимости военно-гражданская администрация направляет в войска, тем самым лишая поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - пишет Марочко в своем Telegram-канале.
Артемовск (Бахмут) расположен в 20 километрах от города Соледар, находящегося под контролем Донецкой Народной Республики. В городе расположен крупный транспортный узел.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:52В мире
НМ ЛНР: ВСУ усиливают позиции в районе Артемовска и Соледара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскСоледарДонецкая Народная Республика
 
 
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