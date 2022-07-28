https://ria.ru/20220728/artemovsk-1805517085.html

Жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным

Жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным - РИА Новости, 28.07.2022

Жители Артемовска недовольны тем, что гумпомощь направляется военным

Среди жителей находящегося под контролем Украины города Артемовск (Бахмут) растет недовольство, так как "большая часть" гуманитарной помощи направляется не... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:29

2022-07-28T11:29

2022-07-28T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Среди жителей находящегося под контролем Украины города Артемовск (Бахмут) растет недовольство, так как "большая часть" гуманитарной помощи направляется не гражданскому населению, а военным, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."В населенном пункте Артемовск растет недовольство среди местного населения в связи с перераспределением международной гуманитарной помощи, предназначенной для гражданского населения. Из-за низкого обеспечения украинских подразделений большую часть продуктов питания и средств первой необходимости военно-гражданская администрация направляет в войска, тем самым лишая поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - пишет Марочко в своем Telegram-канале.Артемовск (Бахмут) расположен в 20 километрах от города Соледар, находящегося под контролем Донецкой Народной Республики. В городе расположен крупный транспортный узел.

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/vsu-1805342418.html

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артемовск, соледар, донецкая народная республика