https://ria.ru/20220728/aktivy-1805586583.html

Эксперт оценил стоимость российских активов H&M

Эксперт оценил стоимость российских активов H&M - РИА Новости, 28.07.2022

Эксперт оценил стоимость российских активов H&M

Российские активы H&M оцениваются в 10-12 миллиардов рублей, однако покупатель может получить их с 50-60% дисконтом - за 5-6 миллиардов рублей, причем наиболее... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:35

2022-07-28T14:35

2022-07-28T14:48

экономика

россия

h&m

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские активы H&M оцениваются в 10-12 миллиардов рублей, однако покупатель может получить их с 50-60% дисконтом - за 5-6 миллиардов рублей, причем наиболее вероятно, что продавать будут отдельные активы компании, а не бизнес целиком, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков.Шведский ритейлер Hennes&Mauritz (H&M), сообщивший об уходе с российского рынка, продает бизнес в РФ, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов, сообщила в четверг газета "Коммерсант". По данным источников издания, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% - до 2030–2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в 210 миллионов долларов. В пресс-службе Минпромторга подтвердили решение H&M выставить свой бизнес в России на продажу, добавив, что покупатель может быть и из дружественных стран."Мы оцениваем примерную стоимость компании в 10-12 миллиардов рублей: размер суммы остатков денежных средств на её расчетных счетах на сегодняшний день - это примерно 10 миллиардов рублей плюс 1 миллиард - положительное сальдо от продажи основных средств с дисконтом. Однако мы ждем продажу с дисконтом в 50-60%, то есть российские активы могут обойтись покупателю в 5-6 миллиардов рублей", - пояснил Новиков.По словам эксперта, у шведской компании было несколько вариантов выхода с российского рынка. Первый - это тотальная распродажа товарных остатков, основных средств и прав аренды торговых точек от лица самой компании в достаточно сжатые сроки с дальнейшей ликвидацией юридического лица. Второй - продажа бизнеса (ООО "Эйч Энд Эм") стороннему инвестору целиком, и третий - продажа отдельных активов компании (торговая точка с товарным запасом, торговым оборудованием и правом её аренды).При этом, по его словам, наиболее реалистичен третий вариант развития ситуации, когда активы компании фактически будут реализованы по территориальному принципу "как с известной сетью кофеен" (имеется в виду Starbucks - ред.). Это существенно увеличивает маржинальность выхода компании с рынка, но не решает проблем с необходимостью урегулировать аспекты взаимоотношений с арендодателями и персоналом. "Безусловно, на региональных рынках найдутся локальные игроки, которые займут торговые площади, но этот процесс будет достаточно длительным в текущих условиях", - считает аналитик.Ранее H&M сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group. Позже ритейлер уточнил, что не будет проводить распродажу, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене.

https://ria.ru/20220728/hm-1805496216.html

https://realty.ria.ru/20220728/biznes-1805556762.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, h&m, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии