https://ria.ru/20220728/aktivy-1805586583.html
Эксперт оценил стоимость российских активов H&M
Эксперт оценил стоимость российских активов H&M - РИА Новости, 28.07.2022
Эксперт оценил стоимость российских активов H&M
Российские активы H&M оцениваются в 10-12 миллиардов рублей, однако покупатель может получить их с 50-60% дисконтом - за 5-6 миллиардов рублей, причем наиболее... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:35
2022-07-28T14:35
2022-07-28T14:48
экономика
россия
h&m
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151245_0:25:3125:1783_1920x0_80_0_0_07db8f396b0d3af20051fdff7442f297.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские активы H&M оцениваются в 10-12 миллиардов рублей, однако покупатель может получить их с 50-60% дисконтом - за 5-6 миллиардов рублей, причем наиболее вероятно, что продавать будут отдельные активы компании, а не бизнес целиком, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков.Шведский ритейлер Hennes&Mauritz (H&M), сообщивший об уходе с российского рынка, продает бизнес в РФ, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов, сообщила в четверг газета "Коммерсант". По данным источников издания, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% - до 2030–2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в 210 миллионов долларов. В пресс-службе Минпромторга подтвердили решение H&M выставить свой бизнес в России на продажу, добавив, что покупатель может быть и из дружественных стран."Мы оцениваем примерную стоимость компании в 10-12 миллиардов рублей: размер суммы остатков денежных средств на её расчетных счетах на сегодняшний день - это примерно 10 миллиардов рублей плюс 1 миллиард - положительное сальдо от продажи основных средств с дисконтом. Однако мы ждем продажу с дисконтом в 50-60%, то есть российские активы могут обойтись покупателю в 5-6 миллиардов рублей", - пояснил Новиков.По словам эксперта, у шведской компании было несколько вариантов выхода с российского рынка. Первый - это тотальная распродажа товарных остатков, основных средств и прав аренды торговых точек от лица самой компании в достаточно сжатые сроки с дальнейшей ликвидацией юридического лица. Второй - продажа бизнеса (ООО "Эйч Энд Эм") стороннему инвестору целиком, и третий - продажа отдельных активов компании (торговая точка с товарным запасом, торговым оборудованием и правом её аренды).При этом, по его словам, наиболее реалистичен третий вариант развития ситуации, когда активы компании фактически будут реализованы по территориальному принципу "как с известной сетью кофеен" (имеется в виду Starbucks - ред.). Это существенно увеличивает маржинальность выхода компании с рынка, но не решает проблем с необходимостью урегулировать аспекты взаимоотношений с арендодателями и персоналом. "Безусловно, на региональных рынках найдутся локальные игроки, которые займут торговые площади, но этот процесс будет достаточно длительным в текущих условиях", - считает аналитик.Ранее H&M сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group. Позже ритейлер уточнил, что не будет проводить распродажу, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене.
https://ria.ru/20220728/hm-1805496216.html
https://realty.ria.ru/20220728/biznes-1805556762.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151245_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_edf4f3fdc5de2b611c6a3b3dffa6f34d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, h&m, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии
14:35 28.07.2022 (обновлено: 14:48 28.07.2022)
Эксперт оценил стоимость российских активов H&M
Эксперт Новиков оценил российские активы H&M в пять-шесть миллиардов рублей с дисконтом
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские активы H&M оцениваются в 10-12 миллиардов рублей, однако покупатель может получить их с 50-60% дисконтом - за 5-6 миллиардов рублей, причем наиболее вероятно, что продавать будут отдельные активы компании, а не бизнес целиком, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков.
Шведский ритейлер Hennes&Mauritz (H&M), сообщивший об уходе с российского рынка, продает бизнес в РФ
, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов, сообщила в четверг газета "Коммерсант". По данным источников издания, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% - до 2030–2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в 210 миллионов долларов. В пресс-службе Минпромторга
подтвердили решение H&M
выставить свой бизнес в России на продажу, добавив, что покупатель может быть и из дружественных стран.
"Мы оцениваем примерную стоимость компании в 10-12 миллиардов рублей: размер суммы остатков денежных средств на её расчетных счетах на сегодняшний день - это примерно 10 миллиардов рублей плюс 1 миллиард - положительное сальдо от продажи основных средств с дисконтом. Однако мы ждем продажу с дисконтом в 50-60%, то есть российские активы могут обойтись покупателю в 5-6 миллиардов рублей", - пояснил Новиков.
По словам эксперта, у шведской компании было несколько вариантов выхода с российского рынка. Первый - это тотальная распродажа товарных остатков, основных средств и прав аренды торговых точек от лица самой компании в достаточно сжатые сроки с дальнейшей ликвидацией юридического лица. Второй - продажа бизнеса (ООО "Эйч Энд Эм") стороннему инвестору целиком, и третий - продажа отдельных активов компании (торговая точка с товарным запасом, торговым оборудованием и правом её аренды).
"Второй вариант фактически означает передачу прав на ликвидацию бизнеса новому инвестору, ибо в настоящее время в стране отсутствуют интересанты, которые будут поддерживать существующий бизнес в работоспособном состоянии в требуемых объемах", - пояснил эксперт. В то же время новый инвестор не обязательно должен быть участником рынка fashion-ритейла. "На время ликвидации компании он может просто нанять на время команду, которая хорошо разбирается в розничных продажах", - пояснил эксперт.
При этом, по его словам, наиболее реалистичен третий вариант развития ситуации, когда активы компании фактически будут реализованы по территориальному принципу "как с известной сетью кофеен" (имеется в виду Starbucks - ред.). Это существенно увеличивает маржинальность выхода компании с рынка, но не решает проблем с необходимостью урегулировать аспекты взаимоотношений с арендодателями и персоналом. "Безусловно, на региональных рынках найдутся локальные игроки, которые займут торговые площади, но этот процесс будет достаточно длительным в текущих условиях", - считает аналитик.
Ранее H&M сообщила о решении уйти с российского рынка. Отмечалось, что в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж, ориентировочным сроком назывался август. Тогда же добавлялось, что для распродаж будут открыты магазины всех брендов, которые входят в H&M Group. Позже ритейлер уточнил, что не будет проводить распродажу, магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене.