https://ria.ru/20220728/afganistan-1805518572.html

В МИД заявили о росте числа боевиков ИГ* в Афганистане

В МИД заявили о росте числа боевиков ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 28.07.2022

В МИД заявили о росте числа боевиков ИГ* в Афганистане

Число боевиков ИГИЛ* в Афганистане за год, с момента прихода к власти талибов выросло до 6 тысяч, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:37

2022-07-28T11:37

2022-07-28T12:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

мохаммад хасан ахунд

россия

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число боевиков ИГИЛ* в Афганистане за год, с момента прихода к власти талибов выросло до 6 тысяч, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Насколько мы понимаем, ориентировочно оценочная их численность дошла до 6 тысяч. Если вы помните, после прихода к власти талибов и их жестких шагов в отношении игиловцев их число было порядка двух тысяч с чем-то. То есть, даже навскидку, трехкратное увеличение. Это самая негативная сторона развития афганской ситуации, потому что игиловцы, как и раньше, заточены на дестабилизацию не только самого Афганистана, но и его соседей " , - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Говоря о причинах трехкратного увеличения, Кабулов отметил, что до прихода к власти талибов игиловцев было за 10 тысяч, "при наличии американских и прочих войск, большой оплачиваемой армии"."Талибы сумели сократить... В результате санкций у талибов не хватает финансовых ресурсов, чтобы на должном уровне поддерживать боеспособность и материальное состояние даже полторы тысячи сил. Естественно сложно эффективно биться с игиловцами. Здесь возникает вопрос: это намеренная линия Запада, чтобы дать игиловцам окрепнуть? Вывод напрашивается абсолютно однозначный. Поэтому, чтобы предъявлять талибам претензии, сначала надо понимать, в какой ситуации это происходит", - подчеркнул он.В начале августа прошлого года члены движения "Талибан"** активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/mak-1781524168.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/afganistan-1805121910.html

россия

афганистан

кабул (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, мохаммад хасан ахунд, россия, афганистан, кабул (город), талибан, оон