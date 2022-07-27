https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805224558.html
На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ
На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ - РИА Новости, 27.07.2022
На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ
Жители освобожденных территорий Харьковской области временно не платят за коммунальные услуги, но даже после установления тарифов, они будут ниже, чем были при... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T06:39
2022-07-27T06:39
2022-07-27T06:39
в мире
харьковская область
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792253039_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_698eb7b2ea10de037637bf57e29fa712.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области временно не платят за коммунальные услуги, но даже после установления тарифов, они будут ниже, чем были при украинской власти, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев."На сегодняшний день с населения не взимается никакая тарифная ставка. Временно, пока экономическая ситуация у нас не устаканится, будет так. Но даже когда мы все же установим тарифы, я думаю, люди почувствуют большую разницу с тем, что было до этого. Я знаю, какие тарифы были при Украине", - сказал Ганчев.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220727/elektrosnabzhenie-1805220788.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792253039_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_5396c1e8302d598919efddff34e58ca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, россия
На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ
На освобожденных территориях Харьковской области временно не взымают плату за услуги ЖКХ
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области временно не платят за коммунальные услуги, но даже после установления тарифов, они будут ниже, чем были при украинской власти, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
"На сегодняшний день с населения не взимается никакая тарифная ставка. Временно, пока экономическая ситуация у нас не устаканится, будет так. Но даже когда мы все же установим тарифы, я думаю, люди почувствуют большую разницу с тем, что было до этого. Я знаю, какие тарифы были при Украине", - сказал Ганчев.
В ходе спецоперации на Украине
силы России
и ЛНР
взяли под контроль часть Харьковской области
. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.