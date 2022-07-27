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На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ - РИА Новости, 27.07.2022
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На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ
На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ - РИА Новости, 27.07.2022
На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ
Жители освобожденных территорий Харьковской области временно не платят за коммунальные услуги, но даже после установления тарифов, они будут ниже, чем были при... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T06:39
2022-07-27T06:39
в мире
харьковская область
украина
россия
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области временно не платят за коммунальные услуги, но даже после установления тарифов, они будут ниже, чем были при украинской власти, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев."На сегодняшний день с населения не взимается никакая тарифная ставка. Временно, пока экономическая ситуация у нас не устаканится, будет так. Но даже когда мы все же установим тарифы, я думаю, люди почувствуют большую разницу с тем, что было до этого. Я знаю, какие тарифы были при Украине", - сказал Ганчев.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, россия
06:39 27.07.2022
 
На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ

На освобожденных территориях Харьковской области временно не взымают плату за услуги ЖКХ

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в сквере в городе Купянск
Военнослужащие в сквере в городе Купянск - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости /
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Военнослужащие в сквере в городе Купянск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области временно не платят за коммунальные услуги, но даже после установления тарифов, они будут ниже, чем были при украинской власти, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
"На сегодняшний день с населения не взимается никакая тарифная ставка. Временно, пока экономическая ситуация у нас не устаканится, будет так. Но даже когда мы все же установим тарифы, я думаю, люди почувствуют большую разницу с тем, что было до этого. Я знаю, какие тарифы были при Украине", - сказал Ганчев.
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
04:04Специальная военная операция на Украине
Глава Харьковской ВГА рассказал о ситуации с электроснабжением в регионе
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
 
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