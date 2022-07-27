https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805224558.html

На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ

На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ - РИА Новости, 27.07.2022

На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ

Жители освобожденных территорий Харьковской области временно не платят за коммунальные услуги, но даже после установления тарифов, они будут ниже, чем были при... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T06:39

2022-07-27T06:39

2022-07-27T06:39

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области временно не платят за коммунальные услуги, но даже после установления тарифов, они будут ниже, чем были при украинской власти, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев."На сегодняшний день с населения не взимается никакая тарифная ставка. Временно, пока экономическая ситуация у нас не устаканится, будет так. Но даже когда мы все же установим тарифы, я думаю, люди почувствуют большую разницу с тем, что было до этого. Я знаю, какие тарифы были при Украине", - сказал Ганчев.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

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Максим Горбачев

в мире, харьковская область, украина, россия