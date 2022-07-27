https://ria.ru/20220727/zerno-1805276140.html
Вывоз зерна с Украины может начаться в ближайшее время
Вывоз зерна с Украины может начаться в ближайшее время - РИА Новости, 27.07.2022
Вывоз зерна с Украины может начаться в ближайшее время
Первые суда с зерном с Украины уже в ближайшее время могут выйти в Черное море в рамках стамбульского соглашения, заявил замминистра иностранных дел России... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:51
2022-07-27T11:51
2022-07-27T13:13
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первые суда с зерном с Украины уже в ближайшее время могут выйти в Черное море в рамках стамбульского соглашения, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.При этом он уточнил, что третьей стороной при сопровождении судов с украинским зерном, помимо России и Турции, будет ООН как участник совместного координационного центра.На вопрос журналистов, допускают ли в Москве вероятность срыва достигнутых договоренностей, замглавы МИД ответил, что "ничего нельзя исключать".Он добавил, что российская сторона надеется на лучшее, но от нее зависит не все.Дипломат напомнил, что стороны подписали эти два документа синхронно, поэтому их нужно реализовывать точно так же.Пакет из двух документов представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки". В частности, в первом документе речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. При этом выяснилось, что украинские военные сами подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам выйти в плавание. Как указывал Владимир Путин, после того, как Киев разминирует порты, сухогрузы с зерном смогут беспрепятственно выйти оттуда.
https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/soglashenie-1805105930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:51 27.07.2022 (обновлено: 13:13 27.07.2022)
Вывоз зерна с Украины может начаться в ближайшее время
МИД России: выход первых судов с украинским зерном могут начать в ближайшее время
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первые суда с зерном с Украины уже в ближайшее время могут выйти в Черное море в рамках стамбульского соглашения, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Судя по тому, о чем говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что поставки, по крайней мере, с Украины, начнутся в ближайшее время", — сказал дипломат.
При этом он уточнил, что третьей стороной при сопровождении судов с украинским зерном, помимо России и Турции, будет ООН как участник совместного координационного центра.
На вопрос журналистов, допускают ли в Москве
вероятность срыва достигнутых договоренностей, замглавы МИД ответил, что "ничего нельзя исключать".
Он добавил, что российская сторона надеется на лучшее, но от нее зависит не все.
"Мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой зерновой сделки: касающийся вывоза зерна с Украины и касающийся снятия ограничений на экспорт российского зерна в целом", — продолжил Руденко.
Дипломат напомнил, что стороны подписали эти два документа синхронно, поэтому их нужно реализовывать точно так же.
Пакет из двух документов представители России
, Украины
, Турции
и ООН
подписали 22 июля в Стамбуле
: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки". В частности, в первом документе речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. При этом выяснилось, что украинские военные сами подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам выйти в плавание. Как указывал Владимир Путин, после того, как Киев разминирует порты, сухогрузы с зерном смогут беспрепятственно выйти оттуда.