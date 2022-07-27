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СМИ: первый корабль с украинским зерном может покинуть порт до конца недели - РИА Новости, 27.07.2022
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СМИ: первый корабль с украинским зерном может покинуть порт до конца недели
СМИ: первый корабль с украинским зерном может покинуть порт до конца недели - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: первый корабль с украинским зерном может покинуть порт до конца недели
Первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморские порты уже на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:35
2022-07-27T11:48
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморские порты уже на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.Чиновник отметил, что это, вероятно, произойдет через несколько дней после начала работы координационного центра по экспорту зерна в Стамбуле, который открывается в среду. Он добавил, что все детали были проработаны, в том числе безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования."Это займет не более нескольких дней. По-видимому, первые партии зерна будут загружены на этой неделе, и будет осуществлен его экспорт с Украины", - цитирует агентство слова чиновника.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html
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в мире, украина, черное море
11:35 27.07.2022 (обновлено: 11:48 27.07.2022)
 
СМИ: первый корабль с украинским зерном может покинуть порт до конца недели

Рейтер: первый корабль с украинским зерном на неделе может покинуть черноморские порты

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМорской порт
Морской порт - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморские порты уже на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Чиновник отметил, что это, вероятно, произойдет через несколько дней после начала работы координационного центра по экспорту зерна в Стамбуле, который открывается в среду. Он добавил, что все детали были проработаны, в том числе безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования.
"Это займет не более нескольких дней. По-видимому, первые партии зерна будут загружены на этой неделе, и будет осуществлен его экспорт с Украины", - цитирует агентство слова чиновника.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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