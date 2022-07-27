https://ria.ru/20220727/zemletryasenie-1805463359.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 27.07.2022

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение на севере Чили в регионе Антофагаста оказалось сильнее первых оценок, магнитуда составила 6,2, сообщил Национальный сейсмологический центр Чили. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:30

2022-07-27T23:30

2022-07-27T23:37

в мире

чили

антофагаста (город)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл - РИА Новости. Землетрясение на севере Чили в регионе Антофагаста оказалось сильнее первых оценок, магнитуда составила 6,2, сообщил Национальный сейсмологический центр Чили.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,8. Точно также первоначально определили силу толчков и чилийские специалисты.Позднее они скорректировали данные: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 14.58 (21.58 мск) на глубине в более чем 123 километра неподалеку от Каламы (входит в область Антофагаста).Национальный чрезвычайный центр анализирует ситуацию на предмет возможного ущерба. Данных о пострадавших пока не поступало. Угрозы цунами нет.Такие землетрясения не редкость в Чили.

https://ria.ru/20220727/zemletryasenie-1805220331.html

чили

антофагаста (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чили, антофагаста (город), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)