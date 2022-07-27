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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 27.07.2022
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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 27.07.2022
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение на севере Чили в регионе Антофагаста оказалось сильнее первых оценок, магнитуда составила 6,2, сообщил Национальный сейсмологический центр Чили. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:30
2022-07-27T23:37
в мире
чили
антофагаста (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл - РИА Новости. Землетрясение на севере Чили в регионе Антофагаста оказалось сильнее первых оценок, магнитуда составила 6,2, сообщил Национальный сейсмологический центр Чили.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,8. Точно также первоначально определили силу толчков и чилийские специалисты.Позднее они скорректировали данные: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 14.58 (21.58 мск) на глубине в более чем 123 километра неподалеку от Каламы (входит в область Антофагаста).Национальный чрезвычайный центр анализирует ситуацию на предмет возможного ущерба. Данных о пострадавших пока не поступало. Угрозы цунами нет.Такие землетрясения не редкость в Чили.
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в мире, чили, антофагаста (город), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
23:30 27.07.2022 (обновлено: 23:37 27.07.2022)
 
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение в Чили оказалось сильнее первых оценок, магнитуда составила 6,2

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл - РИА Новости. Землетрясение на севере Чили в регионе Антофагаста оказалось сильнее первых оценок, магнитуда составила 6,2, сообщил Национальный сейсмологический центр Чили.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,8. Точно также первоначально определили силу толчков и чилийские специалисты.
Позднее они скорректировали данные: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 14.58 (21.58 мск) на глубине в более чем 123 километра неподалеку от Каламы (входит в область Антофагаста).
Национальный чрезвычайный центр анализирует ситуацию на предмет возможного ущерба. Данных о пострадавших пока не поступало. Угрозы цунами нет.
Такие землетрясения не редкость в Чили.
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В миреЧилиАнтофагаста (город)Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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