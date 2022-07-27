https://ria.ru/20220727/zemletryasenie-1805220331.html
На Филиппинах произошло землетрясение
На Филиппинах произошло землетрясение - РИА Новости, 27.07.2022
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T03:55
2022-07-27T03:55
2022-07-27T10:08
в мире
филиппины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано 27 июля в 0.43 по времени UTC (3.43 мск). Эпицентр располагался в 17 километрах к северо-востоку от населенного пункта Сан-Рамон. Очаг залегал на глубине 40 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220722/zemletryasenie-1804171239.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
03:55 27.07.2022 (обновлено: 10:08 27.07.2022)
На Филиппинах произошло землетрясение
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла