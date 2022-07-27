https://ria.ru/20220727/zemletryasenie-1805220331.html

На Филиппинах произошло землетрясение

На Филиппинах произошло землетрясение - РИА Новости, 27.07.2022

На Филиппинах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T03:55

2022-07-27T03:55

2022-07-27T10:08

в мире

филиппины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано 27 июля в 0.43 по времени UTC (3.43 мск). Эпицентр располагался в 17 километрах к северо-востоку от населенного пункта Сан-Рамон. Очаг залегал на глубине 40 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220722/zemletryasenie-1804171239.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, филиппины