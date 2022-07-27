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На Филиппинах произошло землетрясение - РИА Новости, 27.07.2022
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На Филиппинах произошло землетрясение
На Филиппинах произошло землетрясение - РИА Новости, 27.07.2022
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T03:55
2022-07-27T10:08
в мире
филиппины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано 27 июля в 0.43 по времени UTC (3.43 мск). Эпицентр располагался в 17 километрах к северо-востоку от населенного пункта Сан-Рамон. Очаг залегал на глубине 40 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, филиппины
03:55 27.07.2022 (обновлено: 10:08 27.07.2022)
 
На Филиппинах произошло землетрясение

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла

© AP Photo / Harley PalangchaoКамнепад во время землетрясения в Бауко, Филиппины
Камнепад во время землетрясения в Бауко, Филиппины - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Harley Palangchao
Камнепад во время землетрясения в Бауко, Филиппины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано 27 июля в 0.43 по времени UTC (3.43 мск). Эпицентр располагался в 17 километрах к северо-востоку от населенного пункта Сан-Рамон. Очаг залегал на глубине 40 километров.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 06:32
На севере Японии произошло землетрясение
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
 
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