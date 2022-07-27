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Украинские войска обстреляли завод в Горловке
Украинские войска обстреляли завод в Горловке - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли завод в Горловке
Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Горловке в ДНР, горят архив, столовая, перебит газопровод, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:14
2022-07-27T22:14
2022-07-27T22:14
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Горловке в ДНР, горят архив, столовая, перебит газопровод, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько."Предварительно, по территории горловского машиностроительного завода им. С. М. Кирова укронацисты нанесли порядка 20 артиллерийских ударов, в результате чего горит архив и столовая, перебит газопровод. К счастью, люди не пострадали", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, украина
Украинские войска обстреляли завод в Горловке
Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле машиностроительного завода со стороны ВСУ