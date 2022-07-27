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Украинские войска обстреляли завод в Горловке - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли завод в Горловке
Украинские войска обстреляли завод в Горловке - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли завод в Горловке
Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Горловке в ДНР, горят архив, столовая, перебит газопровод, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:14
2022-07-27T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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донбасс
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Горловке в ДНР, горят архив, столовая, перебит газопровод, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько."Предварительно, по территории горловского машиностроительного завода им. С. М. Кирова укронацисты нанесли порядка 20 артиллерийских ударов, в результате чего горит архив и столовая, перебит газопровод. К счастью, люди не пострадали", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, украина
22:14 27.07.2022
 
Украинские войска обстреляли завод в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле машиностроительного завода со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Горловке в ДНР, горят архив, столовая, перебит газопровод, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Предварительно, по территории горловского машиностроительного завода им. С. М. Кирова укронацисты нанесли порядка 20 артиллерийских ударов, в результате чего горит архив и столовая, перебит газопровод. К счастью, люди не пострадали", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраина
 
 
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