https://ria.ru/20220727/zarazhenie-1805465524.html

Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью

Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью - РИА Новости, 27.07.2022

Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью

Белый дом назвал "нелепостью" предположение о том, что президент США мог быть умышленно заражен коронавирусом в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию, об... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:57

2022-07-27T23:57

2022-07-27T23:58

в мире

сша

вашингтон (штат)

ближний восток

коронавирус covid-19

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Белый дом назвал "нелепостью" предположение о том, что президент США мог быть умышленно заражен коронавирусом в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Понятия не имею, откуда происходит такая идея и почему вы выбрали такую постановку вопроса, но идея о том, что другое государство специально попыталось заразить президента США вирусом - нелепость, совершенная нелепость", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Кирби подчеркнул, что, хотя он не уполномочен касаться вопросов, связанных со здоровьем президента, сама идея не заслуживает внимания из-за своей нелепости.Коронавирус был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье 17 июля Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток.Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду сначала лечащий врач, а затем и сам президент объявили о выздоровлении и негативном тесте на коронавирус Байдена.

https://ria.ru/20220727/bayden-1805420390.html

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вашингтон (штат)

ближний восток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, вашингтон (штат), ближний восток, коронавирус covid-19, джо байден