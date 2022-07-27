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Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью - РИА Новости, 27.07.2022
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Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью
Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью - РИА Новости, 27.07.2022
Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью
Белый дом назвал "нелепостью" предположение о том, что президент США мог быть умышленно заражен коронавирусом в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию, об... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:57
2022-07-27T23:58
в мире
сша
вашингтон (штат)
ближний восток
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Белый дом назвал "нелепостью" предположение о том, что президент США мог быть умышленно заражен коронавирусом в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Понятия не имею, откуда происходит такая идея и почему вы выбрали такую постановку вопроса, но идея о том, что другое государство специально попыталось заразить президента США вирусом - нелепость, совершенная нелепость", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Кирби подчеркнул, что, хотя он не уполномочен касаться вопросов, связанных со здоровьем президента, сама идея не заслуживает внимания из-за своей нелепости.Коронавирус был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье 17 июля Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток.Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду сначала лечащий врач, а затем и сам президент объявили о выздоровлении и негативном тесте на коронавирус Байдена.
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сша
вашингтон (штат)
ближний восток
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в мире, сша, вашингтон (штат), ближний восток, коронавирус covid-19, джо байден
23:57 27.07.2022 (обновлено: 23:58 27.07.2022)
 
Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью

Белый дом назвал нелепостью предположение о заражении Байдена коронавирусом саудитами

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Белый дом назвал "нелепостью" предположение о том, что президент США мог быть умышленно заражен коронавирусом в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Понятия не имею, откуда происходит такая идея и почему вы выбрали такую постановку вопроса, но идея о том, что другое государство специально попыталось заразить президента США вирусом - нелепость, совершенная нелепость", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Кирби подчеркнул, что, хотя он не уполномочен касаться вопросов, связанных со здоровьем президента, сама идея не заслуживает внимания из-за своей нелепости.
Коронавирус был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье 17 июля Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток.
Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду сначала лечащий врач, а затем и сам президент объявили о выздоровлении и негативном тесте на коронавирус Байдена.
Президент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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В миреСШАВашингтон (штат)Ближний ВостокКоронавирус COVID-19Джо Байден
 
 
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