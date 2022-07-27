23:57 27.07.2022 (обновлено: 23:58 27.07.2022)
Белый дом назвал предположение о заражении Байдена саудитами нелепостью
Белый дом назвал нелепостью предположение о заражении Байдена коронавирусом саудитами
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Белый дом назвал "нелепостью" предположение о том, что президент США мог быть умышленно заражен коронавирусом в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Понятия не имею, откуда происходит такая идея и почему вы выбрали такую постановку вопроса, но идея о том, что другое государство специально попыталось заразить президента США вирусом - нелепость, совершенная нелепость", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Кирби подчеркнул, что, хотя он не уполномочен касаться вопросов, связанных со здоровьем президента, сама идея не заслуживает внимания из-за своей нелепости.
Коронавирус был диагностирован у Байдена на прошлой неделе, о диагнозе было объявлено в четверг 21 июля, за несколько дней до этого в воскресенье 17 июля Байден вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток.
Белый дом подчеркивал, что благодаря вакцинации Байден перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду сначала лечащий врач, а затем и сам президент объявили о выздоровлении и негативном тесте на коронавирус Байдена.