https://ria.ru/20220727/zaporozhe-1805223268.html

В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме

В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме - РИА Новости, 27.07.2022

В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме

Мирные жители в преддверии референдума о присоединении к России начали активно возвращаться в освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T05:55

2022-07-27T05:55

2022-07-27T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Мирные жители в преддверии референдума о присоединении к России начали активно возвращаться в освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, люди общаются с родными и соседями, которые решили остаться, и, получив объективную информацию о ситуации в регионе, где налаживается мирная жизнь, решают вернуться домой."Есть четкое понимание, что численность населения области от нынешней цифры увеличится на 15-20 процентов", — продолжил собеседник агентства.Он добавил, что в освобожденную часть региона также массово переезжают жители областного центра — города Запорожье, который пока еще остается под контролем киевской власти.Как ранее сообщал Рогов, референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может пройти в первой половине сентября.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220727/referendum-1805223137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область, россия