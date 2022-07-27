https://ria.ru/20220727/zaporozhe-1805223268.html
В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме
В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме - РИА Новости, 27.07.2022
В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме
Мирные жители в преддверии референдума о присоединении к России начали активно возвращаться в освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:55
2022-07-27T05:55
2022-07-27T11:23
в мире
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Мирные жители в преддверии референдума о присоединении к России начали активно возвращаться в освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, люди общаются с родными и соседями, которые решили остаться, и, получив объективную информацию о ситуации в регионе, где налаживается мирная жизнь, решают вернуться домой."Есть четкое понимание, что численность населения области от нынешней цифры увеличится на 15-20 процентов", — продолжил собеседник агентства.Он добавил, что в освобожденную часть региона также массово переезжают жители областного центра — города Запорожье, который пока еще остается под контролем киевской власти.Как ранее сообщал Рогов, референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может пройти в первой половине сентября.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220727/referendum-1805223137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, россия
05:55 27.07.2022 (обновлено: 11:23 27.07.2022)
В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме
Член ВГА Рогов: население возвращается в Запорожскую область для участия в референдуме
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Мирные жители в преддверии референдума о присоединении к России начали активно возвращаться в освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Люди, которые с началом спецоперации, не зная, что будет дальше, уезжали, теперь активно возвращаются, причем даже более быстрыми темпами. Они едут в Запорожскую область, так как здесь есть возможность получить российский паспорт и стать гражданами России по упрощенной процедуре, а также принять участие в референдуме", — сказал собеседник агентства.
По его словам, люди общаются с родными и соседями, которые решили остаться, и, получив объективную информацию о ситуации в регионе, где налаживается мирная жизнь, решают вернуться домой.
"Есть четкое понимание, что численность населения области от нынешней цифры увеличится на 15-20 процентов", — продолжил собеседник агентства.
Он добавил, что в освобожденную часть региона также массово переезжают жители областного центра — города Запорожье
, который пока еще остается под контролем киевской власти.
Как ранее сообщал Рогов, референдум по самоопределению Запорожской области
и ее вхождению в состав России
может пройти в первой половине сентября.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.