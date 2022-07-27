Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться, заявил Лавров
Лавров: Запад будет наказывать любую страну, которая не подчинится навязанным правилам
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен во время пресс-конференции в Аддис-Абабе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен во время пресс-конференции в Аддис-Абабе
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Запад будет наказывать любую страну, которая не захочет подчиняться навязанным ей правилам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас такой период истории, когда приходится выбирать - присоединиться к Западу, который заявляет, что все должны подчиняться их правилам... Однако они строятся по такому принципу: если нам что-то нужно, вы должны этому подчиняться. А если не подчинитесь, будете наказаны", - сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе.
"Есть альтернатива, и я уверен, что большинство стран в мире не захотят возвращаться в колониальные времена, а будут отстаивать свою независимость... Свидетельство тому тот факт, что кроме двух-трех развивающихся стран, никто в Африке, Азии, Латинской Америке не присоединился к нелегитимным западным санкциям против России", - добавил Лавров.
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