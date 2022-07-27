https://ria.ru/20220727/zapad-1805321841.html

Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться, заявил Лавров

Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2022

Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться, заявил Лавров

Запад будет наказывать любую страну, которая не захочет подчиняться навязанным ей правилам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:48

2022-07-27T13:48

2022-07-27T13:48

в мире

россия

эфиопия

аддис-абеба

сша

евросоюз

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Запад будет наказывать любую страну, которая не захочет подчиняться навязанным ей правилам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас такой период истории, когда приходится выбирать - присоединиться к Западу, который заявляет, что все должны подчиняться их правилам... Однако они строятся по такому принципу: если нам что-то нужно, вы должны этому подчиняться. А если не подчинитесь, будете наказаны", - сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе."Есть альтернатива, и я уверен, что большинство стран в мире не захотят возвращаться в колониальные времена, а будут отстаивать свою независимость... Свидетельство тому тот факт, что кроме двух-трех развивающихся стран, никто в Африке, Азии, Латинской Америке не присоединился к нелегитимным западным санкциям против России", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

россия

эфиопия

аддис-абеба

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эфиопия, аддис-абеба, сша, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии