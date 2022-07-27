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Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2022
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Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться, заявил Лавров
Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2022
Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться, заявил Лавров
Запад будет наказывать любую страну, которая не захочет подчиняться навязанным ей правилам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:48
2022-07-27T13:48
в мире
россия
эфиопия
аддис-абеба
сша
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Запад будет наказывать любую страну, которая не захочет подчиняться навязанным ей правилам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас такой период истории, когда приходится выбирать - присоединиться к Западу, который заявляет, что все должны подчиняться их правилам... Однако они строятся по такому принципу: если нам что-то нужно, вы должны этому подчиняться. А если не подчинитесь, будете наказаны", - сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе."Есть альтернатива, и я уверен, что большинство стран в мире не захотят возвращаться в колониальные времена, а будут отстаивать свою независимость... Свидетельство тому тот факт, что кроме двух-трех развивающихся стран, никто в Африке, Азии, Латинской Америке не присоединился к нелегитимным западным санкциям против России", - добавил Лавров.
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в мире, россия, эфиопия, аддис-абеба, сша, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии
13:48 27.07.2022
 
Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться, заявил Лавров

Лавров: Запад будет наказывать любую страну, которая не подчинится навязанным правилам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен во время пресс-конференции в Аддис-Абабе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен во время пресс-конференции в Аддис-Абабе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен во время пресс-конференции в Аддис-Абабе
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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Запад будет наказывать любую страну, которая не захочет подчиняться навязанным ей правилам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас такой период истории, когда приходится выбирать - присоединиться к Западу, который заявляет, что все должны подчиняться их правилам... Однако они строятся по такому принципу: если нам что-то нужно, вы должны этому подчиняться. А если не подчинитесь, будете наказаны", - сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе.
"Есть альтернатива, и я уверен, что большинство стран в мире не захотят возвращаться в колониальные времена, а будут отстаивать свою независимость... Свидетельство тому тот факт, что кроме двух-трех развивающихся стран, никто в Африке, Азии, Латинской Америке не присоединился к нелегитимным западным санкциям против России", - добавил Лавров.
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В миреРоссияЭфиопияАддис-АбебаСШАЕвросоюзНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
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