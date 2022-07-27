https://ria.ru/20220727/zakharova-1805351043.html
Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году
Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году - РИА Новости, 27.07.2022
Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в следующем году. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:26
2022-07-27T15:26
2022-07-27T15:27
сергей лавров
юрий ушаков
мария захарова
африка
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в следующем году.В своем Telеgram- канале она написала: "Покидаем Африканский континент под ливень - хороша примета. Спасибо, друзья, и ждём вас в Питере в следующем году на саммит Россия-Африка".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что второй саммит Россия-Африка пройдет в 2023 году. Сообщалось, что о месте проведения саммита будет объявлено позднее. Оргкомитет по подготовке саммита возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков, соответствующий указ подписан главой государства.
https://ria.ru/20220726/afrika-1805053998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сергей лавров, юрий ушаков, мария захарова, африка, россия
15:26 27.07.2022 (обновлено: 15:27 27.07.2022)
Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году
Представитель МИД Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году