https://ria.ru/20220727/zakharova-1805351043.html

Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году

Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году - РИА Новости, 27.07.2022

Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в следующем году. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:26

2022-07-27T15:26

2022-07-27T15:27

сергей лавров

юрий ушаков

мария захарова

африка

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в следующем году.В своем Telеgram- канале она написала: "Покидаем Африканский континент под ливень - хороша примета. Спасибо, друзья, и ждём вас в Питере в следующем году на саммит Россия-Африка".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что второй саммит Россия-Африка пройдет в 2023 году. Сообщалось, что о месте проведения саммита будет объявлено позднее. Оргкомитет по подготовке саммита возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков, соответствующий указ подписан главой государства.

https://ria.ru/20220726/afrika-1805053998.html

африка

россия

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Дарья Буймова

сергей лавров, юрий ушаков, мария захарова, африка, россия