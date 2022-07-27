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Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году - РИА Новости, 27.07.2022
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Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году
Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году - РИА Новости, 27.07.2022
Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в следующем году. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:26
2022-07-27T15:27
сергей лавров
юрий ушаков
мария захарова
африка
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в следующем году.В своем Telеgram- канале она написала: "Покидаем Африканский континент под ливень - хороша примета. Спасибо, друзья, и ждём вас в Питере в следующем году на саммит Россия-Африка".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что второй саммит Россия-Африка пройдет в 2023 году. Сообщалось, что о месте проведения саммита будет объявлено позднее. Оргкомитет по подготовке саммита возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков, соответствующий указ подписан главой государства.
https://ria.ru/20220726/afrika-1805053998.html
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сергей лавров, юрий ушаков, мария захарова, африка, россия
15:26 27.07.2022 (обновлено: 15:27 27.07.2022)
 
Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году

Представитель МИД Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в 2023 году

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, где может пройти саммит Россия — Африка в следующем году.
В своем Telеgram- канале она написала: "Покидаем Африканский континент под ливень - хороша примета. Спасибо, друзья, и ждём вас в Питере в следующем году на саммит Россия-Африка".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что второй саммит Россия-Африка пройдет в 2023 году. Сообщалось, что о месте проведения саммита будет объявлено позднее. Оргкомитет по подготовке саммита возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков, соответствующий указ подписан главой государства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выходе к прессе в резиденции президента Уганды - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 14:02
Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровЮрий УшаковМария ЗахароваАфрикаРоссия
 
 
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