Участники форума "Утро" получат гранты на проекты по развитию Югры
Участники форума "Утро" получат гранты на реализацию проектов по развитию Югры
Город Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Проекты участников форума уральской молодежи "Утро", который пройдет в августе в Ханты-Мансийске, смогут претендовать на специальные гранты при условии, что они будут реализованы на территории Югры, сообщила журналистам директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Елена Шумакова.
"Инновацией этого форума стало учреждение специального грантового фонда региона, такое решение принято губернатором (Югры) Натальей Комаровой. Претендовать на эти гранты смогут молодые люди независимо от того, какой регион Российской Федерации они представляют. Главное, чтобы проект, который победит, был реализован на территории автономного округа. Тем самым лучшие молодежные инициативы смогут получить дополнительную поддержку и от региона", - сказала Шумакова.
По ее словам, среди направлений грантовых конкурсов – занятость молодежи, развитие малых территорий, межкультурное и международное партнерство, антитеррористическая деятельность, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, экологическое просвещение, развитие студенческих сообществ, творческая среда, формирование и популяризация ценностей, молодежный туризм, здоровый образ жизни, историческая память, развитие медиа, добровольчество и профилактика дивиантного поведения.
Как добавил заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов, в общей сложности на форум поступило более 1,5 тысячи заявок из 60 регионов, по итогам конкурса были отобраны 500 участников из 48 регионов. Помимо этого, отметил он, в форуме будет участвовать 61 представитель ДНР и ЛНР.
Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована не на отдельных участниках, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии. Работа форума будет идти по шести тематическим направлениям: экология, урбанистика, цифра, культура, образование и здоровье. Проекты будут создаваться на основе ESG-принципов: бережного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.