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Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/yasinovataya-1805439937.html
Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов
Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 27.07.2022
Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов
Город Ясиноватая в Донецкой Народной республике полностью обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду глава городской администрации... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:34
2022-07-27T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Город Ясиноватая в Донецкой Народной республике полностью обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду глава городской администрации Дмитрий Шевченко.В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804768280.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр)
20:34 27.07.2022 (обновлено: 20:46 27.07.2022)
 
Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов

В администрации города Ясиноватая сообщили об отключении электричества из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Город Ясиноватая в Донецкой Народной республике полностью обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду глава городской администрации Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела вооруженных формирований Украины города Макеевки повреждения получил основной ввод, подающий электричество на город Ясиноватая. Город полностью обесточен", - говорится в сообщении на странице Шевченко в соцсетях.
В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)
 
 
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