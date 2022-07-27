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Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов
Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 27.07.2022
Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов
Город Ясиноватая в Донецкой Народной республике полностью обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду глава городской администрации... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:34
2022-07-27T20:34
2022-07-27T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Город Ясиноватая в Донецкой Народной республике полностью обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду глава городской администрации Дмитрий Шевченко.В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804768280.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр)
20:34 27.07.2022 (обновлено: 20:46 27.07.2022)
Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов
В администрации города Ясиноватая сообщили об отключении электричества из-за обстрелов ВСУ