https://ria.ru/20220727/yasinovataya-1805439937.html

Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов

Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 27.07.2022

Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов

Город Ясиноватая в Донецкой Народной республике полностью обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду глава городской администрации... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:34

2022-07-27T20:34

2022-07-27T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

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вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Город Ясиноватая в Донецкой Народной республике полностью обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду глава городской администрации Дмитрий Шевченко.В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804768280.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр)