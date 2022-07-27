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Ясиноватая лишилась подачи воды из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/yasinovataya-1805242414.html
Ясиноватая лишилась подачи воды из-за обстрела со стороны ВСУ
Ясиноватая лишилась подачи воды из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022
Ясиноватая лишилась подачи воды из-за обстрела со стороны ВСУ
Насосная станция водовода обесточена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, город остался без подачи воды, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:52
2022-07-27T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
днр
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Насосная станция водовода обесточена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, город остался без подачи воды, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела Ясиноватой украинские боевики обесточили насосную станцию водовода в пос. XVIII-партсъезда, город остался без подачи воды", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, по данным министерства угля и энергетики ДНР, из-за обстрела 1848 бытовых абонентов остались без электроснабжения.Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Ясиноватая в среду уже три раза подвергалась обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, днр, украина
09:52 27.07.2022 (обновлено: 10:52 27.07.2022)
 
Ясиноватая лишилась подачи воды из-за обстрела со стороны ВСУ

Насосная станция водопровода в Ясиноватой оказалась обесточена из-за украинского обстрела

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно в доме в Ясиноватой
Разбитое окно в доме в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в доме в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Насосная станция водовода обесточена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, город остался без подачи воды, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела Ясиноватой украинские боевики обесточили насосную станцию водовода в пос. XVIII-партсъезда, город остался без подачи воды", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, по данным министерства угля и энергетики ДНР, из-за обстрела 1848 бытовых абонентов остались без электроснабжения.
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Ясиноватая в среду уже три раза подвергалась обстрелам со стороны украинских войск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДНРУкраина
 
 
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