https://ria.ru/20220727/yasinovataya-1805242414.html

Ясиноватая лишилась подачи воды из-за обстрела со стороны ВСУ

Ясиноватая лишилась подачи воды из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022

Ясиноватая лишилась подачи воды из-за обстрела со стороны ВСУ

Насосная станция водовода обесточена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, город остался без подачи воды, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:52

2022-07-27T09:52

2022-07-27T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Насосная станция водовода обесточена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, город остался без подачи воды, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела Ясиноватой украинские боевики обесточили насосную станцию водовода в пос. XVIII-партсъезда, город остался без подачи воды", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, по данным министерства угля и энергетики ДНР, из-за обстрела 1848 бытовых абонентов остались без электроснабжения.Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Ясиноватая в среду уже три раза подвергалась обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, днр, украина