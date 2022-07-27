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Тверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса - РИА Новости, 27.07.2022
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Тверская область
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Тверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса
Тверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса - РИА Новости, 27.07.2022
Тверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса
В Тверской области увеличен размер выплаты по социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с 250 до 350 тысяч рублей,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:25
2022-07-27T18:25
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 27 июл – РИА Новости. В Тверской области увеличен размер выплаты по социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с 250 до 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. В Верхневолжье в 2022 году социальную помощь на основе социального контракта планируется оказать 2579 получателям. С помощью соцконтракта жители региона, нуждающиеся в господдержке, могут повысить свой уровень доходов. В том числе – открыть свое дело, пройти обучение по выбранной специальности."В Верхневолжье данный вид поддержки действует уже несколько лет. В первую очередь она ориентирована на поддержку семей с детьми – это направление губернатор региона обозначил как приоритетное", - отметили в пресс-службе.В прошлом году в регионе было заключено 1689 соцконтрактов на общую сумму 132,6 миллиона рублей.
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игорь руденя, тверская область
18:25 27.07.2022
 

Тверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиТверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса
Тверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Тверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 июл – РИА Новости. В Тверской области увеличен размер выплаты по социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с 250 до 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. В Верхневолжье в 2022 году социальную помощь на основе социального контракта планируется оказать 2579 получателям. С помощью соцконтракта жители региона, нуждающиеся в господдержке, могут повысить свой уровень доходов. В том числе – открыть свое дело, пройти обучение по выбранной специальности.
"В Верхневолжье данный вид поддержки действует уже несколько лет. В первую очередь она ориентирована на поддержку семей с детьми – это направление губернатор региона обозначил как приоритетное", - отметили в пресс-службе.
В прошлом году в регионе было заключено 1689 соцконтрактов на общую сумму 132,6 миллиона рублей.
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