https://ria.ru/20220727/volga-1805352222.html

Астраханский губернатор рассказал Путину о ситуации с обмелением Волги

Астраханский губернатор рассказал Путину о ситуации с обмелением Волги - РИА Новости, 27.07.2022

Астраханский губернатор рассказал Путину о ситуации с обмелением Волги

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что уровень воды в Волге после прошлогоднего обмеления... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:29

2022-07-27T15:29

2022-07-27T15:29

общество

астрахань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42168/69/421686955_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d11efdc591ee580faf4e4677719a9da9.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что уровень воды в Волге после прошлогоднего обмеления находится на "достаточно приличном уровне". Стенограмма встречи Бабушкина и Путина опубликована на сайте Кремля."Сегодня он находится на таком достаточно приличном уровне", - сказал губернатор, отвечая на вопрос президента, насколько упал уровень реки.По словам губернатора, ситуация достаточно стабильна, в области был "очень хороший" паводок, период которого стабильно контролируется три года для обеспечения необходимого запаса воды для рыбного и сельскохозяйственного производств.Бабушкин напомнил, что в прошлом году отмечалось значительное обмеление реки до такой степени, что была затруднена мелиорация и подача воды для отдельных сел.В 2021 году уровни воды на нижней Волге возле Астрахани упали более чем на 60 сантиметров, что на 20-25 сантиметров ниже уровня самого маловодного 2010 года.

https://ria.ru/20220627/kino-1798561203.html

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, астрахань