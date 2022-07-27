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Астраханский губернатор рассказал Путину о ситуации с обмелением Волги
Астраханский губернатор рассказал Путину о ситуации с обмелением Волги - РИА Новости, 27.07.2022
Астраханский губернатор рассказал Путину о ситуации с обмелением Волги
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что уровень воды в Волге после прошлогоднего обмеления... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:29
2022-07-27T15:29
2022-07-27T15:29
общество
астрахань
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что уровень воды в Волге после прошлогоднего обмеления находится на "достаточно приличном уровне". Стенограмма встречи Бабушкина и Путина опубликована на сайте Кремля."Сегодня он находится на таком достаточно приличном уровне", - сказал губернатор, отвечая на вопрос президента, насколько упал уровень реки.По словам губернатора, ситуация достаточно стабильна, в области был "очень хороший" паводок, период которого стабильно контролируется три года для обеспечения необходимого запаса воды для рыбного и сельскохозяйственного производств.Бабушкин напомнил, что в прошлом году отмечалось значительное обмеление реки до такой степени, что была затруднена мелиорация и подача воды для отдельных сел.В 2021 году уровни воды на нижней Волге возле Астрахани упали более чем на 60 сантиметров, что на 20-25 сантиметров ниже уровня самого маловодного 2010 года.
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общество, астрахань
Астраханский губернатор рассказал Путину о ситуации с обмелением Волги
Астраханский губернатор Бабушкин: уровень воды в Волге находится на приличном уровне
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что уровень воды в Волге после прошлогоднего обмеления находится на "достаточно приличном уровне". Стенограмма встречи Бабушкина и Путина опубликована
на сайте Кремля.
"Сегодня он находится на таком достаточно приличном уровне", - сказал губернатор, отвечая на вопрос президента, насколько упал уровень реки.
По словам губернатора, ситуация достаточно стабильна, в области был "очень хороший" паводок, период которого стабильно контролируется три года для обеспечения необходимого запаса воды для рыбного и сельскохозяйственного производств.
Бабушкин напомнил, что в прошлом году отмечалось значительное обмеление реки до такой степени, что была затруднена мелиорация и подача воды для отдельных сел.
В 2021 году уровни воды на нижней Волге возле Астрахани
упали более чем на 60 сантиметров, что на 20-25 сантиметров ниже уровня самого маловодного 2010 года.