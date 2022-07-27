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Минобороны России построит магистральный водопровод в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2022
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Минобороны России построит магистральный водопровод в ЛНР
Минобороны России построит магистральный водопровод в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2022
Минобороны России построит магистральный водопровод в ЛНР
Минобороны России построит магистральный водопровод в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T06:15
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Минобороны России построит магистральный водопровод в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в военном ведомстве.В ведомстве уточнили, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов в составе рабочей группы Минобороны совершил облет строительства."Сдать новый гидротехнический комплекс планируется уже в октябре 2022 года. Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации водопровода составит более 100 лет", - рассказали в министерстве.Прежде чем военные специалисты вышли на площадку строительства, саперами было проведено сплошное разминирование местности. Обследовано более 45 тысяч гектаров, найдено и обезврежено свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов.Ранее строители уже сдали комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики. Общая протяженность четырех линий водовода из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец составила более 90 километров. Новая водная артерия обеспечила пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР.Как сообщили в Минобороны, замминистра обороны Иванов вместе с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником также посетили площадку строительства в Луганске, где военные строители возводят новый многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров на 200 мест для оказания медицинской помощи жителям Луганска. Работы ведутся с опережением графика. Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, эндоскопии.
https://ria.ru/20220727/mariupol-1805222335.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
06:15 27.07.2022 (обновлено: 06:16 27.07.2022)
 
Минобороны России построит магистральный водопровод в ЛНР

Минобороны России построит магистральный водопровод в Луганской Народной Республике

© Depositphotos / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Depositphotos / boyan1971
Вентили водопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Минобороны России построит магистральный водопровод в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству нового магистрального водопровода в Луганской Народной Республике. Альтернативный источник водоснабжения протяженностью более 40 километров обеспечит подачу воды питьевого качества из города Молодогвардейск в город Ровеньки в ЛНР", - сказали в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов в составе рабочей группы Минобороны совершил облет строительства.
"Сдать новый гидротехнический комплекс планируется уже в октябре 2022 года. Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации водопровода составит более 100 лет", - рассказали в министерстве.
Прежде чем военные специалисты вышли на площадку строительства, саперами было проведено сплошное разминирование местности. Обследовано более 45 тысяч гектаров, найдено и обезврежено свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов.
Ранее строители уже сдали комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики. Общая протяженность четырех линий водовода из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец составила более 90 километров. Новая водная артерия обеспечила пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР.
Как сообщили в Минобороны, замминистра обороны Иванов вместе с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником также посетили площадку строительства в Луганске, где военные строители возводят новый многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров на 200 мест для оказания медицинской помощи жителям Луганска. Работы ведутся с опережением графика. Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, эндоскопии.
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