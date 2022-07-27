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Путин поздравил главу Вьетнама с десятилетием стратегического партнерства - РИА Новости, 27.07.2022
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Путин поздравил главу Вьетнама с десятилетием стратегического партнерства
Путин поздравил главу Вьетнама с десятилетием стратегического партнерства - РИА Новости, 27.07.2022
Путин поздравил главу Вьетнама с десятилетием стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Нгуен Суан Фука с 10-летием установления стратегического партнерства между двумя странами и... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:29
2022-07-27T09:29
нгуен суан фук
вьетнам
россия
москва
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Нгуен Суан Фука с 10-летием установления стратегического партнерства между двумя странами и отметил, что за последние годы был расширен политический диалог и реализованы крупные совместные проекты, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый товарищ Нгуен Суан Фук, примите искренние поздравления по случаю 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими государствами. Это, бесспорно, важное историческое событие, которое ознаменовало выход российско-вьетнамских связей на качественно новый уровень. За прошедшее десятилетие был значительно расширен политический диалог, реализованы крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах", - говорится в тексте телеграммы.Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие комплекса отношений между Москвой и Ханоем, координации усилий в решении вопросов международной повестки. По словам Путина, это отвечает коренным интересам народов России и Вьетнама и "идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе"."Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному вьетнамскому народу – благополучия и процветания", - заключил глава государства.
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нгуен суан фук, вьетнам, россия, москва, в мире
09:29 27.07.2022
 
Путин поздравил главу Вьетнама с десятилетием стратегического партнерства

Президент Путин поздравил главу Вьетнама с десятилетием стратегического партнерства

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Нгуен Суан Фук
Президент РФ Владимир Путин и Нгуен Суан Фук - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и Нгуен Суан Фук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Нгуен Суан Фука с 10-летием установления стратегического партнерства между двумя странами и отметил, что за последние годы был расширен политический диалог и реализованы крупные совместные проекты, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Нгуен Суан Фук, примите искренние поздравления по случаю 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими государствами. Это, бесспорно, важное историческое событие, которое ознаменовало выход российско-вьетнамских связей на качественно новый уровень. За прошедшее десятилетие был значительно расширен политический диалог, реализованы крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах", - говорится в тексте телеграммы.
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Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие комплекса отношений между Москвой и Ханоем, координации усилий в решении вопросов международной повестки. По словам Путина, это отвечает коренным интересам народов России и Вьетнама и "идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному вьетнамскому народу – благополучия и процветания", - заключил глава государства.
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Нгуен Суан ФукВьетнамРоссияМоскваВ мире
 
 
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