https://ria.ru/20220727/vaktsina-1805400090.html

Запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев, заявили в ЦРПТ

Запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 27.07.2022

Запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев, заявили в ЦРПТ

Запасов вакцин от COVID-19 в России при текущем потреблении хватит на несколько месяцев, риска дефицита нет, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:47

2022-07-27T17:47

2022-07-27T17:47

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россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запасов вакцин от COVID-19 в России при текущем потреблении хватит на несколько месяцев, риска дефицита нет, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."Совокупных запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев при текущем потреблении... Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют", - говорится в сообщении.Ранее в среду газета "Коммерсант" писала, что в большинстве регионов России вакцина "Спутник Лайт" больше недоступна для ревакцинации, а сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом "Спутника V".В релизе ЦРПТ отмечается, что в прививочных пунктах и на складах в РФ на 27 июля находится более 26 миллионов доз вакцин, почти 10% из них – "Спутник Лайт". Кроме того, в системе маркировки лекарств зарегистрировано более 90 тысяч участников, из них 438 производителей.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Маркировка лекарств началась в России с 1 июля 2020 года, в том числе маркировке подлежат и все вакцины, предназначенные для российского рынка. Кроме лекарств, маркировке подлежат молочная продукция, упакованная вода, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество