США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины
Минфин: США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины и других стран
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США выделили 500 миллионов долларов Европейскому банку реконструкции и развития на поддержку Украины и других затронутых конфликтом стран, сообщило американское министерство финансов.
Средства пойдут на нужды энергетической и продовольственной безопасности, вложения в транспортную инфраструктуру, прямое финансирование сельхозпроизводителей и экспортеров, помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая беженцев.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Министерство финансов добавило, что деньги взяты из 40-миллиардного пакета помощи Украине, который был в мае утвержден конгрессом и подписан в качестве закона президентом США Джо Байденом.