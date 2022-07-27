https://ria.ru/20220727/ukraina-1805443934.html

США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины

США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 27.07.2022

США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины

США выделили 500 миллионов долларов Европейскому банку реконструкции и развития на поддержку Украины и других затронутых конфликтом стран, сообщило американское РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:05

2022-07-27T21:05

2022-07-27T21:05

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сша

украина

европейский банк реконструкции и развития

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США выделили 500 миллионов долларов Европейскому банку реконструкции и развития на поддержку Украины и других затронутых конфликтом стран, сообщило американское министерство финансов.Средства пойдут на нужды энергетической и продовольственной безопасности, вложения в транспортную инфраструктуру, прямое финансирование сельхозпроизводителей и экспортеров, помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая беженцев.Министерство финансов добавило, что деньги взяты из 40-миллиардного пакета помощи Украине, который был в мае утвержден конгрессом и подписан в качестве закона президентом США Джо Байденом.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

сша

украина

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, украина, европейский банк реконструкции и развития