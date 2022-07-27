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США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805443934.html
США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины
США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 27.07.2022
США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины
США выделили 500 миллионов долларов Европейскому банку реконструкции и развития на поддержку Украины и других затронутых конфликтом стран, сообщило американское РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:05
2022-07-27T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сша
украина
европейский банк реконструкции и развития
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США выделили 500 миллионов долларов Европейскому банку реконструкции и развития на поддержку Украины и других затронутых конфликтом стран, сообщило американское министерство финансов.Средства пойдут на нужды энергетической и продовольственной безопасности, вложения в транспортную инфраструктуру, прямое финансирование сельхозпроизводителей и экспортеров, помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая беженцев.Министерство финансов добавило, что деньги взяты из 40-миллиардного пакета помощи Украине, который был в мае утвержден конгрессом и подписан в качестве закона президентом США Джо Байденом.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
сша
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в мире, джо байден, сша, украина, европейский банк реконструкции и развития
21:05 27.07.2022
 
США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины

Минфин: США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины и других стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США выделили 500 миллионов долларов Европейскому банку реконструкции и развития на поддержку Украины и других затронутых конфликтом стран, сообщило американское министерство финансов.
Средства пойдут на нужды энергетической и продовольственной безопасности, вложения в транспортную инфраструктуру, прямое финансирование сельхозпроизводителей и экспортеров, помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая беженцев.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Министерство финансов добавило, что деньги взяты из 40-миллиардного пакета помощи Украине, который был в мае утвержден конгрессом и подписан в качестве закона президентом США Джо Байденом.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСШАУкраинаЕвропейский банк реконструкции и развития
 
 
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