Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов
Генпрокурор России Краснов: Москва будет добиваться наказания преступников на Украине
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов". Архивное фото
АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России будет добиваться справедливого наказания для преступников, ответственных за истребление мирного населения на Украине, заявил в ходе рабочего визита в Ашхабад глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Как вы знаете, одной из причин проведения Россией специальной военной операции стало истребление киевским режимом на Донбассе на протяжении 8 лет мирного, преимущественно русскоязычного населения. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. И мы будем добиваться по ним справедливого наказания преступников", - сказал Краснов на встрече с министром обороны, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым.
В начале июня Следственный комитет РФ сообщил, что за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек.