https://ria.ru/20220727/ukraina-1805244827.html

Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов

Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов - РИА Новости, 27.07.2022

Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов

Генеральная прокуратура России будет добиваться справедливого наказания для преступников, ответственных за истребление мирного населения на Украине, заявил в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:01

2022-07-27T10:01

2022-07-27T10:01

в мире

россия

донбасс

игорь краснов

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АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России будет добиваться справедливого наказания для преступников, ответственных за истребление мирного населения на Украине, заявил в ходе рабочего визита в Ашхабад глава надзорного ведомства Игорь Краснов."Как вы знаете, одной из причин проведения Россией специальной военной операции стало истребление киевским режимом на Донбассе на протяжении 8 лет мирного, преимущественно русскоязычного населения. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. И мы будем добиваться по ним справедливого наказания преступников", - сказал Краснов на встрече с министром обороны, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым.В начале июня Следственный комитет РФ сообщил, что за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек.

https://ria.ru/20220720/tribunal-1803724816.html

россия

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донбасс, игорь краснов