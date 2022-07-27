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Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов - РИА Новости, 27.07.2022
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Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов
Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов - РИА Новости, 27.07.2022
Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов
Генеральная прокуратура России будет добиваться справедливого наказания для преступников, ответственных за истребление мирного населения на Украине, заявил в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:01
2022-07-27T10:01
в мире
россия
донбасс
игорь краснов
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АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России будет добиваться справедливого наказания для преступников, ответственных за истребление мирного населения на Украине, заявил в ходе рабочего визита в Ашхабад глава надзорного ведомства Игорь Краснов."Как вы знаете, одной из причин проведения Россией специальной военной операции стало истребление киевским режимом на Донбассе на протяжении 8 лет мирного, преимущественно русскоязычного населения. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. И мы будем добиваться по ним справедливого наказания преступников", - сказал Краснов на встрече с министром обороны, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым.В начале июня Следственный комитет РФ сообщил, что за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек.
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в мире, россия, донбасс, игорь краснов
10:01 27.07.2022
 
Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов

Генпрокурор России Краснов: Москва будет добиваться наказания преступников на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов". Архивное фото
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АШХАБАД, 27 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России будет добиваться справедливого наказания для преступников, ответственных за истребление мирного населения на Украине, заявил в ходе рабочего визита в Ашхабад глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Как вы знаете, одной из причин проведения Россией специальной военной операции стало истребление киевским режимом на Донбассе на протяжении 8 лет мирного, преимущественно русскоязычного населения. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. И мы будем добиваться по ним справедливого наказания преступников", - сказал Краснов на встрече с министром обороны, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым.
В начале июня Следственный комитет РФ сообщил, что за 8 лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов более 350 человек.
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20 июля, 14:36Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что трибунал пройдет после полного освобождения республики
 
В миреРоссияДонбассИгорь Краснов
 
 
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