https://ria.ru/20220727/udmurtiya-1805249518.html
В Удмуртии с 1 августа откроются спортивные клубы для пенсионеров
В Удмуртии с 1 августа откроются спортивные клубы для пенсионеров - РИА Новости, 27.07.2022
В Удмуртии с 1 августа откроются спортивные клубы для пенсионеров
Спортивные клубы для пенсионеров в рамках реализации регионального проекта "Удмуртское долголетие" откроют свои двери в республике с 1 августа, заявил глава... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:20
2022-07-27T10:20
2022-07-27T10:20
удмуртская республика
общество
владимир путин
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 27 июл – РИА Новости. Спортивные клубы для пенсионеров в рамках реализации регионального проекта "Удмуртское долголетие" откроют свои двери в республике с 1 августа, заявил глава региона Александр Бречалов."Привлечение пожилых людей к систематическим занятиям физической культурой и спортом является одной из основных государственных задач, поэтому сейчас мы реализуем "Удмуртское долголетие". Это крупнейший оздоровительный и досуговый проект. На базе общеобразовательных школ, молодёжных и культурных центров, фитнес-клубов в городах, селах и деревнях республики будут открыты 67 пенсионных физкультурных клубов и обучены 67 наставников, которые сейчас уже активно проходят подготовку", - приводит пресс-служба слова Бречалова.По его словам, спортивные клубы начнут свою работу с 1 августа. Бесплатные тренировки по северной ходьбе, смешанным передвижениям, йоге, шахматам, шашкам и настольному теннису будут проходить три раза в неделю. В рамках проекта планируется провести 4 тысячи занятий и 67 спортивных фестивалей для пенсионеров."Всё это способствует достижению цели нацпроекта "Демография", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Проект способствует и укреплению материально-технической базы муниципальных, государственных учреждений и организаций, которые предоставляют площадки для проведения тренировок — каждый клуб получит инвентарь для организации занятий", - сказал глава региона.Бречалов добавил, что основным показателем проекта является снижение заболеваемости среди пенсионеров и увеличение активной продолжительности жизни. "Поэтому "Удмуртское Долголетие" является одним из ключевых проектов с точки зрения формирования здорового образа жизни на нашу ближайшую пятилетку", - отметил он.В пресс-службе главы республики рассказали, что проект "Удмуртское долголетие" реализуется федерацией скандинавской ходьбы Удмуртии совместно с минспорта региона в рамках проекта "Старшее поколение" на средства президентского гранта.
https://ria.ru/20220722/pensionery-1804380988.html
https://ria.ru/20220707/pensionery-1800869063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
В Удмуртии с 1 августа откроются спортивные клубы для пенсионеров
Глава Удмуртии Бречалов: в регионе с 1 августа откроются спортивные клубы для пенсионеров
УФА, 27 июл – РИА Новости. Спортивные клубы для пенсионеров в рамках реализации регионального проекта "Удмуртское долголетие" откроют свои двери в республике с 1 августа, заявил глава региона Александр Бречалов.
"Привлечение пожилых людей к систематическим занятиям физической культурой и спортом является одной из основных государственных задач, поэтому сейчас мы реализуем "Удмуртское долголетие". Это крупнейший оздоровительный и досуговый проект. На базе общеобразовательных школ, молодёжных и культурных центров, фитнес-клубов в городах, селах и деревнях республики будут открыты 67 пенсионных физкультурных клубов и обучены 67 наставников, которые сейчас уже активно проходят подготовку", - приводит пресс-служба слова Бречалова.
По его словам, спортивные клубы начнут свою работу с 1 августа. Бесплатные тренировки по северной ходьбе, смешанным передвижениям, йоге, шахматам, шашкам и настольному теннису будут проходить три раза в неделю. В рамках проекта планируется провести 4 тысячи занятий и 67 спортивных фестивалей для пенсионеров.
"Всё это способствует достижению цели нацпроекта "Демография", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным
. Проект способствует и укреплению материально-технической базы муниципальных, государственных учреждений и организаций, которые предоставляют площадки для проведения тренировок — каждый клуб получит инвентарь для организации занятий", - сказал глава региона.
Бречалов добавил, что основным показателем проекта является снижение заболеваемости среди пенсионеров и увеличение активной продолжительности жизни. "Поэтому "Удмуртское Долголетие" является одним из ключевых проектов с точки зрения формирования здорового образа жизни на нашу ближайшую пятилетку", - отметил он.
В пресс-службе главы республики рассказали, что проект "Удмуртское долголетие" реализуется федерацией скандинавской ходьбы Удмуртии совместно с минспорта региона в рамках проекта "Старшее поколение" на средства президентского гранта.