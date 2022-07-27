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Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-3" сгорел в атмосфере - РИА Новости, 27.07.2022
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Наука
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Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-3" сгорел в атмосфере
Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-3" сгорел в атмосфере - РИА Новости, 27.07.2022
Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-3" сгорел в атмосфере
Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-3" в среду под контролем специалистов наземных служб вошел в атмосферу Земли и практически полностью сгорел, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:49
2022-07-27T09:49
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тихий океан
космос - риа наука
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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-3" в среду под контролем специалистов наземных служб вошел в атмосферу Земли и практически полностью сгорел, сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.Грузовик вошел в атмосферу Земли в 11.31 по пекинскому времени (06.31 мск), при этом аппарат почти полностью сгорел, небольшое количество обломков "Тяньчжоу-3" упало заданном районе южной части Тихого океана."Тяньчжоу-3" находился на орбите с 21 сентября прошлого года, когда он доставил на китайскую модульную станцию "Тяньгун" шесть тонн различных грузов, включая продовольствие, снаряжение, воду и новогодние подарки для космонавтов. "Тяньчжоу-3" 17 июля успешно отстыковался от станции, затем в соответствии с планом были проведены необходимые испытания космической техники грузовика на орбите.Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.Ожидается, что строительство станции завершится уже в этом году, когда к ней пристыкуют исследовательский модуль "Мэнтянь", после чего станция образует объект Т-образной формы весом около 66 тонн, а жилое пространство увеличится до 110 кубических метров. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, ее эксплуатация должна завершиться в 2038 году.Запуск модуля "Мэнтянь" запланирован на октябрь. Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
https://ria.ru/20220726/mask-1805185792.html
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земля, тихий океан, космос - риа наука, китай
09:49 27.07.2022
 
Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-3" сгорел в атмосфере

Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-3" почти полностью сгорел в атмосфере Земли

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-3" в среду под контролем специалистов наземных служб вошел в атмосферу Земли и практически полностью сгорел, сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.
Грузовик вошел в атмосферу Земли в 11.31 по пекинскому времени (06.31 мск), при этом аппарат почти полностью сгорел, небольшое количество обломков "Тяньчжоу-3" упало заданном районе южной части Тихого океана.
"Тяньчжоу-3" находился на орбите с 21 сентября прошлого года, когда он доставил на китайскую модульную станцию "Тяньгун" шесть тонн различных грузов, включая продовольствие, снаряжение, воду и новогодние подарки для космонавтов. "Тяньчжоу-3" 17 июля успешно отстыковался от станции, затем в соответствии с планом были проведены необходимые испытания космической техники грузовика на орбите.
Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
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Запуск модуля "Мэнтянь" запланирован на октябрь. Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
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