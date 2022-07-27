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В МИД призвали подождать с оценкой решения Литвы о возобновлении транзита
В МИД призвали подождать с оценкой решения Литвы о возобновлении транзита - РИА Новости, 27.07.2022
В МИД призвали подождать с оценкой решения Литвы о возобновлении транзита
Оценивать решение Литвы о возобновлении транзита пока преждевременно, необходимо посмотреть на его практическую реализацию, заявил заместитель директора... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:24
2022-07-27T16:24
2022-07-27T16:37
литва
еврокомиссия
россия
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Оценивать решение Литвы о возобновлении транзита пока преждевременно, необходимо посмотреть на его практическую реализацию, заявил заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев."На основе разъяснений Еврокомиссии власти Литвы приняли решение возобновить движение транзитных поездов с грузами на калининградском направлении. Полагаем, что пока еще рано оценивать это решение, главное — как этот порядок будет реализовываться на практике", — сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.
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литва, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии, экономика
16:24 27.07.2022 (обновлено: 16:37 27.07.2022)
В МИД призвали подождать с оценкой решения Литвы о возобновлении транзита
В МИД призвали дождаться практической реализации решения Литвы о возобновлении транзита