https://ria.ru/20220727/tranzit-1805370439.html

В МИД призвали подождать с оценкой решения Литвы о возобновлении транзита

В МИД призвали подождать с оценкой решения Литвы о возобновлении транзита - РИА Новости, 27.07.2022

В МИД призвали подождать с оценкой решения Литвы о возобновлении транзита

Оценивать решение Литвы о возобновлении транзита пока преждевременно, необходимо посмотреть на его практическую реализацию, заявил заместитель директора... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:24

2022-07-27T16:24

2022-07-27T16:37

литва

еврокомиссия

россия

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Оценивать решение Литвы о возобновлении транзита пока преждевременно, необходимо посмотреть на его практическую реализацию, заявил заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев."На основе разъяснений Еврокомиссии власти Литвы приняли решение возобновить движение транзитных поездов с грузами на калининградском направлении. Полагаем, что пока еще рано оценивать это решение, главное — как этот порядок будет реализовываться на практике", — сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.

https://ria.ru/20220726/vagony-1805186830.html

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литва, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии, экономика