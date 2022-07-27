https://ria.ru/20220727/testy-1805286444.html

Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян

Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян - РИА Новости, 27.07.2022

Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян

Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Каире. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:16

2022-07-27T12:16

2022-07-27T12:16

египет

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Каире.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России."Российская сторона передала египетским друзьям пробную партию тест-наборов для выявления вируса оспы обезьян, произведённых отечественным Центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", - сообщили в дипмиссии.В Египте на данный момент не зафиксировано случаев заболевания оспой обезьян.

https://ria.ru/20220727/ospa-1805236195.html

египет

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире