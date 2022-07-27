Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян
Посольство в Каире: Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
КАИР, 27 июл - РИА Новости. Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Каире.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.
"Российская сторона передала египетским друзьям пробную партию тест-наборов для выявления вируса оспы обезьян, произведённых отечественным Центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", - сообщили в дипмиссии.
В Египте на данный момент не зафиксировано случаев заболевания оспой обезьян.