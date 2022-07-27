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Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян - РИА Новости, 27.07.2022
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Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян
Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян - РИА Новости, 27.07.2022
Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян
Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Каире. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:16
2022-07-27T12:16
египет
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Каире.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России."Российская сторона передала египетским друзьям пробную партию тест-наборов для выявления вируса оспы обезьян, произведённых отечественным Центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", - сообщили в дипмиссии.В Египте на данный момент не зафиксировано случаев заболевания оспой обезьян.
https://ria.ru/20220727/ospa-1805236195.html
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египет, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
12:16 27.07.2022
 
Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян

Посольство в Каире: Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Россия передала Египту пробную партию тестов на оспу обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Каире.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.
"Российская сторона передала египетским друзьям пробную партию тест-наборов для выявления вируса оспы обезьян, произведённых отечественным Центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", - сообщили в дипмиссии.
В Египте на данный момент не зафиксировано случаев заболевания оспой обезьян.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
09:14
Россия в конце июля передаст тесты на оспу обезьян африканским странам
 
ЕгипетРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
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