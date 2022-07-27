Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье усилили меры по выявлению нелегальных таксистов в аэропортах - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220727/taksisty-1805307634.html
В Подмосковье усилили меры по выявлению нелегальных таксистов в аэропортах
В Подмосковье усилили меры по выявлению нелегальных таксистов в аэропортах - РИА Новости, 27.07.2022
В Подмосковье усилили меры по выявлению нелегальных таксистов в аэропортах
Министерство транспорта Московской области усилило проверки на территории подмосковных аэропортов в отношении нелегальных перевозчиков, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:12
2022-07-27T13:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
жуковский
авто
общество
аэропорт "жуковский"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805300852_0:248:3070:1975_1920x0_80_0_0_b591c12dbb21b485be26ab921b4207a9.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Министерство транспорта Московской области усилило проверки на территории подмосковных аэропортов в отношении нелегальных перевозчиков, говорится в сообщении ведомства.Проверочные мероприятия проходят вблизи подъездных дорог и на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. За три дня в рамках рейда выявлено 8 водителей, которые работали без разрешения предоставляли услуги такси. Транспортные средства нарушителей изъяты и перемещены на штрафстоянки."Всего с начала года на территории Подмосковья привлечено к административной ответственности более 7,6 тысяч нелегалов, 1,9 тысяч автомобилей перемещены на штрафстоянки", - приводятся слова первого заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Аптекина.Он напомнил, что автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарём на крыше. Дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный 3-х летний водительский стаж.
https://ria.ru/20220415/aeroporty-1783670141.html
московская область (подмосковье)
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805300852_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_1335cc17ded0ac13b12939555e84a988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), жуковский, авто, общество, аэропорт "жуковский", новости - туризм
13:12 27.07.2022 (обновлено: 13:20 27.07.2022)
 

В Подмосковье усилили меры по выявлению нелегальных таксистов в аэропортах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТакси у терминала B международного аэропорта "Шереметьево"
Такси у терминала B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Министерство транспорта Московской области усилило проверки на территории подмосковных аэропортов в отношении нелегальных перевозчиков, говорится в сообщении ведомства.
Проверочные мероприятия проходят вблизи подъездных дорог и на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. За три дня в рамках рейда выявлено 8 водителей, которые работали без разрешения предоставляли услуги такси. Транспортные средства нарушителей изъяты и перемещены на штрафстоянки.
"Всего с начала года на территории Подмосковья привлечено к административной ответственности более 7,6 тысяч нелегалов, 1,9 тысяч автомобилей перемещены на штрафстоянки", - приводятся слова первого заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Аптекина.
Он напомнил, что автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарём на крыше. Дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный 3-х летний водительский стаж.
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 11:10Новости Подмосковья
Подмосковные аэропорты освободили от энергообследования
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)ЖуковскийАвтоОбществоАэропорт "Жуковский"Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала