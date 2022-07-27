https://ria.ru/20220727/taksisty-1805307634.html

В Подмосковье усилили меры по выявлению нелегальных таксистов в аэропортах

В Подмосковье усилили меры по выявлению нелегальных таксистов в аэропортах - РИА Новости, 27.07.2022

В Подмосковье усилили меры по выявлению нелегальных таксистов в аэропортах

Министерство транспорта Московской области усилило проверки на территории подмосковных аэропортов в отношении нелегальных перевозчиков, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:12

2022-07-27T13:12

2022-07-27T13:20

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Министерство транспорта Московской области усилило проверки на территории подмосковных аэропортов в отношении нелегальных перевозчиков, говорится в сообщении ведомства.Проверочные мероприятия проходят вблизи подъездных дорог и на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. За три дня в рамках рейда выявлено 8 водителей, которые работали без разрешения предоставляли услуги такси. Транспортные средства нарушителей изъяты и перемещены на штрафстоянки."Всего с начала года на территории Подмосковья привлечено к административной ответственности более 7,6 тысяч нелегалов, 1,9 тысяч автомобилей перемещены на штрафстоянки", - приводятся слова первого заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Аптекина.Он напомнил, что автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарём на крыше. Дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный 3-х летний водительский стаж.

https://ria.ru/20220415/aeroporty-1783670141.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), жуковский, авто, общество, аэропорт "жуковский", новости - туризм