Россиянам объяснили, кому положены сверхурочные
Юрист Краснянская сообщила, что за работу сверхурочно должны платить в двойном размере
© Pixabay / StartupStockPhotosРабочий момент
© Pixabay / StartupStockPhotos
Рабочий момент. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основания для получения сверхурочных выплат прописаны в трудовом законодательстве, а именно в ст.152 ТК РФ. Это дополнительные суммы, которые выплачиваются работнику за работу сверх положенного рабочего времени (смен) по инициативе руководства, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.
“Оплачиваются сверхурочные за первые два часа такой работы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не менее чем в двойном размере”, - разъяснила юрист. Если речь идет о ночной работе, то ее необходимо оплачивать и как сверхурочную, и как работу в ночное время.
Она добавила, что при желании работник может компенсировать сверхурочную работу не деньгами, а дополнительным временем отдыха. В этом случае за переработку ему заплатят в одинарном размере.