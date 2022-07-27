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Россиянам объяснили, кому положены сверхурочные - РИА Новости, 27.07.2022
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Россиянам объяснили, кому положены сверхурочные
Россиянам объяснили, кому положены сверхурочные - РИА Новости, 27.07.2022
Россиянам объяснили, кому положены сверхурочные
Основания для получения сверхурочных выплат прописаны в трудовом законодательстве, а именно в ст.152 ТК РФ. Это дополнительные суммы, которые выплачиваются... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T02:17
2022-07-27T02:17
общество
работа
зарплата
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основания для получения сверхурочных выплат прописаны в трудовом законодательстве, а именно в ст.152 ТК РФ. Это дополнительные суммы, которые выплачиваются работнику за работу сверх положенного рабочего времени (смен) по инициативе руководства, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.Она добавила, что при желании работник может компенсировать сверхурочную работу не деньгами, а дополнительным временем отдыха. В этом случае за переработку ему заплатят в одинарном размере.
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общество, работа, зарплата
02:17 27.07.2022
 
Россиянам объяснили, кому положены сверхурочные

Юрист Краснянская сообщила, что за работу сверхурочно должны платить в двойном размере

© Pixabay / StartupStockPhotosРабочий момент
Рабочий момент - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Рабочий момент. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основания для получения сверхурочных выплат прописаны в трудовом законодательстве, а именно в ст.152 ТК РФ. Это дополнительные суммы, которые выплачиваются работнику за работу сверх положенного рабочего времени (смен) по инициативе руководства, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.
“Оплачиваются сверхурочные за первые два часа такой работы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не менее чем в двойном размере”, - разъяснила юрист. Если речь идет о ночной работе, то ее необходимо оплачивать и как сверхурочную, и как работу в ночное время.
Она добавила, что при желании работник может компенсировать сверхурочную работу не деньгами, а дополнительным временем отдыха. В этом случае за переработку ему заплатят в одинарном размере.
 
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