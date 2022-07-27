https://ria.ru/20220727/sverkhurochnye-1805215599.html

Россиянам объяснили, кому положены сверхурочные

Россиянам объяснили, кому положены сверхурочные - РИА Новости, 27.07.2022

Россиянам объяснили, кому положены сверхурочные

Основания для получения сверхурочных выплат прописаны в трудовом законодательстве, а именно в ст.152 ТК РФ. Это дополнительные суммы, которые выплачиваются... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T02:17

2022-07-27T02:17

2022-07-27T02:17

общество

работа

зарплата

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основания для получения сверхурочных выплат прописаны в трудовом законодательстве, а именно в ст.152 ТК РФ. Это дополнительные суммы, которые выплачиваются работнику за работу сверх положенного рабочего времени (смен) по инициативе руководства, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.Она добавила, что при желании работник может компенсировать сверхурочную работу не деньгами, а дополнительным временем отдыха. В этом случае за переработку ему заплатят в одинарном размере.

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, работа, зарплата