https://ria.ru/20220727/stroitelstvo-1805457959.html

Любимова ознакомилась с ходом строительства объектов культуры в Рязани

Любимова ознакомилась с ходом строительства объектов культуры в Рязани - РИА Новости, 27.07.2022

Любимова ознакомилась с ходом строительства объектов культуры в Рязани

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила с рабочей поездкой Рязанскую область, ознакомившись с ходом строительства и реставрации объектов, сообщило... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:38

2022-07-27T22:38

2022-07-27T22:39

рязанская область

россия

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

культура

павел малков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551634_0:278:2770:1836_1920x0_80_0_0_f5ab4fd62497ddc35363a94c0084292b.jpg

РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила с рабочей поездкой Рязанскую область, ознакомившись с ходом строительства и реставрации объектов, сообщило правительство региона.Отмечается, что они посетили Богоявленскую церковь и Успенский собор Рязанского кремля, реставрацию которых планируется закончить в 2023 году. Также в следующем году должно завершиться строительство Музейного центра историко-архитектурного музея-заповедника и работы в здании гимназии №2 в историческом центре города."Во всём, что касается Музея и Кремля, нужен комплексный подход и максимальное взаимодействие, потому что эти объекты являются сердцем города и местом притяжения людей самых разных возрастов... В Гимназии уже полным ходом ведутся работы. Хотелось бы, чтобы к следующему сентябрю дети, которые учатся в этом учреждении по самым разным направлениям, вернулись в невероятное, уникальное по красоте здание", - цитирует слова Любимовой пресс-служба правительства региона.Кроме того, уточняется в сообщении, министр оценила ход реставрации Театра юного зрителя. Работы на объекте начались в 2022 году. Более половины средств на эти цели выделено из федерального бюджета. Ремонт театра будет проводиться поэтапно на протяжении трех лет. Сцену и часть зрительного зала планируется открыть в конце этого года. На время работ Любимова предложила расширить гастрольную деятельность коллектива театра путем участия в программе "Большие гастроли", которая реализуется министерством культуры РФ."У региона с Минкультуры России выстроено конструктивное сотрудничество. Благодаря вашей поддержке начался ремонт и реконструкция театра юного зрителя. Значимый для региона объект, и хорошо, что появилась возможность привести его в достойный вид. Спасибо за предложение о расширении гастрольного тура творческого коллектива театра. Обязательно им воспользуемся. Также завершается ремонт областного театра. Постараемся сделать всё возможное, чтобы запустить его в эксплуатацию как можно скорее", – сказал врио губернатора.Также на встрече в правительстве региона Любимова и Малков обсудили исполнение других важных программ в Рязанской области. До конца 2024 года будут завершены работы по сохранению девяти сельских домов культуры, модернизации и оснащению более 18 детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, созданию свыше 16 модельных библиотек, двух виртуально-концертных залов, трех кинозалов. Будет поставлено пять автоклубов и оказана господдержка 16 лучшим сельским учреждениям, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220617/lyubimova-1796013109.html

https://ria.ru/20220617/ryazan-1796314322.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество, культура, павел малков