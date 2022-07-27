https://ria.ru/20220727/strelba-1805233546.html
Дело Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе Перми, поступило в суд
Дело Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе Перми, поступило в суд - РИА Новости, 27.07.2022
Дело Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе Перми, поступило в суд
Уголовное дело Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в ходе стрельбы в пермском вузе, поступило в Пермский краевой суд, дата заседания пока не назначена,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:53
2022-07-27T08:53
2022-07-27T08:53
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в ходе стрельбы в пермском вузе, поступило в Пермский краевой суд, дата заседания пока не назначена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дело Бекмансурова поступило в суд, пока оно не расписано (судье — ред.), дата заседания не назначена", — сообщили в пресс-службе суда.По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23. Ещё более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).
https://ria.ru/20220113/sk-1767610107.html
https://ria.ru/20211203/perm-1762040226.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете
Дело Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе Перми, поступило в суд
Дело Бекмансурова, убившего шесть человек в вузе Перми, поступило в суд
ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в ходе стрельбы в пермском вузе, поступило в Пермский краевой суд, дата заседания пока не назначена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело Бекмансурова поступило в суд, пока оно не расписано (судье — ред.), дата заседания не назначена", — сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23. Ещё более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.
Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).